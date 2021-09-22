نالت تعاطف المصريين.. حكاية الطفلة ليال المصابة بضمور العضلات

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الطفلة ليال ، أعلنت أسرة الطفلة المصابة بضمور العضلات الشوكي «ليال» عن وفاتها بعد رحلة علاج طويلة ومكلفة.

دوت الخليج يرصد فى التقرير التالى وفاة الطفلة ليال التى أصيبت بصمور العضلات الشوكي

وفاة الطفلة ليال التى أحزنت المصريين

نالت الطفلة ليال تعاطف الكثير من المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك فور أن نشر والدها صورة لها مشيرًا إلى أنها مصابة بمرض ضمور العضلات الشوكي، طالبًا تقديم تبرعات مالية لعلاجها.

الطفلة ليال.. نالت تعاطف المصريين

الأزمة التى واجهت والد الطفلة ليال، هى أن تكاليف العلاج الخاص بها مرتفعة للغاية حيث وصلت لـ 35 مليون جنيه.

وعقب أيام توجه والدها لفتح حساب بوزارة التضامن الاجتماعي باسم الطفلة، ودعى المواطنين التقدم للتبرع للطفلة "ليال"، وهو الأمر الذى دفع الكثير إلى الإقبال على المساهمة فى علاجها.

وفى مؤتمر حضره رئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسي، وجه لحصر الأطفال المصابين بضمور العضلات الشوكي بمستشفى معهد ناصر وتقديم الدعم المالي لهم.

بدء علاج الطفلة ليال

تلى ذلك أن صرحت وزيرة الصحة، الدكتور هالة زايد، حقن الطفلة "ليال" بالعلاج الچيني، بمركز علاج الضمور العضلي الشوكي بمستشفى معهد ناصر.

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وبعد إجراء فحوصات إكلينيكية وجينية لازمة، تم تشخصيها بأنها مصابة بالضمور العضلي الشوكي، وتم استقبال الطفلة بمركز الضمور العضلي الشوكي بمستشفى معهد ناصر.

وفى الـ 22 سبتمبر، أعلن والد الطفلة ليال وفاتها أثناء رحلة العلاج التى خاضتها.