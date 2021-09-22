/651496/وزير-التموين-يفتتح-معرض-أهلا-مدارس-في-الجيزة-بحضور-المحافظ-صور

وأكد وزير التموين في تصريحات لـ دوت الخليج على أهمية المعرض في توفير الأدوات المدرسية المختلفة للمواطنين قبل بداية العام الدراسي الجديد والمقرر إنطلاقه في التاسع من أكتوبر الجاري.

وزير التموين: التخفيضات بمعارض أهلا مدارس لا تقل عن 30%‏.

وأكد وزير التموين، على مصيلحي، أنه يتابع يوميا ما ‏يتم على الأرض من حيث إنشاء تلك المعارض بالمحافظات مع السادة ‏المحافظين ومديري مديريات التموين بالمحافظات والتخفيضات الموجودة ‏بتلك المعارض، مضيفًا ان خطة الوزارة بالتعاون مع السادة المحافظين ‏تقضي بإنشاء منفذ بكل محافظة على الأقل لتوفير مستلزمات المدارس ‏للمواطنين بتخفيضات تناسب الكل.‏

‏ من جانبه أكد أحمد كمال، معاون الوزير المتحدث الرسمي للوزارة، ‏أن الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، ‏يتلقى يومياً تقريرا من جهاز حماية المستهلك والأجهزة الرقابية بالوزارة ‏عن السلع المعروضة ونسب التخفيضات والإقبال عليها من المواطنين، ‏وأشار إلى ان التقارير الواردة إليه أكدت وجود إقبال كبير من المواطنين على ‏المعرض الرئيسي بأرض المعارض بمدينة نصر، نظراً للتخفيضات الموجودة ‏به.

وزير التموين: المعارض تجمع كل مستلزمات المدارس بمكان واحد

وأشار معاون الوزير، إلى ان المعارض تجمع كل مستلزمات المدارس بمكان واحد وهو ‏ما يتيح للمواطن حرية الاختيار وتوفر الكثير له سواء من ناحية التخفيضات ‏او التنقل، واكد احمد كمال - معاون الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة ان ‏مديريات التموين يتم متابعتها يومياً للوقوف على ما يتم إنشائه من تلك ‏المعارض، مشددا على ان توجيهات الأستاذ الدكتور/ علي المصيلحي - وزير ‏التموين والتجارة الداخلية لمديري المديريات تقضي بأهمية وجود تخفيضات ‏على السلع لا تقل عن 30% إضافة إلى الجودة.‏