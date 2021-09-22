الكنيسة المارونية وكاريتاس لبنان يشكران البابا تواضروس على «مبادرة محبة»

جدة - نرمين السيد - استقبل قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الأربعاء، المطران جورج شيحان مطران الكنيسة المارونية فى مصر، والدكتور نقولا الحجار نائب رئيس كاريتاس لبنان، والأب زياد الحداد الرئيس الإقليمى للآباء اللعازريين فى الشرق وعضو مجلس إدارة كاريتاس لبنان.





وقدم الوفد الشكر لقداسة البابا تواضروس على الخدمات التى قدمتها الكنيسة القبطية الأرثوذكسية من خلال مؤسسة يوسف النجار للتنمية الشاملة التابعة لكنيسة السيدة العذراء بأرض الجولف. كانت المؤسسة بالتعاون مع رابطة كاريتاس لبنان قد قدمت "مبادرة محبة" عبر وفد من الأطباء المصريين المتخصصين بأمراض العيون، بمساعدات طبية مجانية إلى أكبر عدد من المرضى اللبنانيين غير الميسورين، تضمنت المساعدات إجراء عمليات جراحية مجانية لحالات المياه الزرقاء والبيضاء، وتصحيح النظر والفحوصات العامة للعيون، فى الفترة من 9 حتى 11 من سبتمبر الجارى.

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