إنفوجراف.. توسع تدريجى فى منظومة التأمين الصحى الشامل

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وأشار الإنفوجراف إلى نجاح الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل فى تحقيق زيادة فى إيراداتها، بنسبة نمو بلغت 36% خلال العام المالى الماضى 2021/2020.
ووصلت قيمة اشتراكات غير القادرين بمنظومة التأمين الصحى الشامل والتى تتحملها الخزانة العامة للدولة إلى حوالى 40 مليون جنيه خلال العام المالى 2021/2020.. كما تمت إتاحة أكثر من 2850 خدمة طبية بالمنظومة حتى الآن، وتشمل: الأشعة، والتحاليل، والتدخل الجراحى، والأدوية المعتمدة عالميًّا، وخدمات أخرى. بالإضافة إلى تحديث قائمة أسعار الخدمات الصحية، ووضع قوائم مرنة، للتعاقد بين الهيئة ومقدمى الخدمة من القطاعين الحكومى والخاص.
يأتى ذلك فى إطار توجه الدولة للتوسع فى تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل والوصول إلى مختلف الفئات المجتمعية، فى جميع أنحاء الجمهورية، لرفع العبء المادى والمعنوى عنهم، وضمان حياة كريمة وصحية لأبناء المجتمع.
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