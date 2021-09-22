شكرى يلتقى وزير الخارجية والدفاع الأيرلندى

جدة - نرمين السيد - استهل وزير الخارجية ⁧‫سامح شكرى،‬⁩ اليوم الثالث لزيارته إلى نيويورك، بلقاء وزير الخارجية والدفاع الأيرلندى سيمون كوفنى، لمناقشة العلاقات الثنائية بين مصر وأيرلندا وسبل الدفع بها قدماً.





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