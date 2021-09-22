مدبولى: الرئيس يضع مبادرة حياة كريمة على رأس أجندة أولويات الدولة المصرية

جدة - نرمين السيد - كما بحث تحديات التنفيذ بالمرحلة الأولى، وذلك فى اجتماع حضره كل من الدكتور محمد شاكر المرقبى، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، واللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس كامل الوزير، وزير النقل، ونيڨين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، ونيڨين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، واللواء شريف صالح، رئيس هيئة تنمية الصعيد، ومسئولى الوزارات والجهات المعنية.

وأكد رئيس الوزراء، وفقا لبيان صحفى، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، يضع هذه المبادرة على رأس أجندة أولويات الدولة المصرية خلال هذه المرحلة، حيث وجه الوزراء بمتابعة تفاصيل تنفيذ المشروعات بأنفسهم، لافتاً إلى أن المرحلة الأولى هى الأصعب لأنها تتضمن جملة من التحديات والتنسيقات مع الوزارات والجهات المختلفة، حيث تدخل جميع الوزارات لأول مرة لتنفيذ مختلف الخدمات فى توقيت واحد، فى الوقت الذى ستكون الأمور فيه خلال المرحلتين الثانية والثالثة، أيسر وأسرع.

وأكد مدبولى، فى هذا الصدد على ضرورة العمل على تذليل جميع التحديات لدفع العمل فى مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وفق البرامج الزمنية المستهدفة، وتحقيق أعلى درجات التنسيق والتعاون بين الجهات، وسرعة استكمال توفير الأراضى اللازمة لتنفيذ المشروعات.

واستعرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الموقف التمويلى للمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، كما عرضت المهندسة راندة المنشاوى، مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، تقريرا يرصد عدداً من التحديات فى تنفيذ المشروعات بعدد من القرى المستهدفة ضمن إطار هذا المشروع القومى.

وتضمنت التحديات ما يتعلق بتوفير الأراضى اللازمة للتنفيذ، والدراسات المتعلقة بتوفير عنصر التشغيل لبعض المشروعات لدى الإنتهاء منها ومنها مجمعات الخدمات الحكومية، وتداخل العمل فى عدد من المشروعات ما يستلزم التنسيق الجيد، وكذا تحديد أولويات المشروعات فى ضوء احتياجات الأهالى فى كل قرية مستهدفة، فضلاً عن تحقيق التناغم فى معدلات التنفيذ.

كما عرضت المنشاوى الموقف الحالى للمشروعات المنفذة فى مختلف القطاعات فى 14 قرية من المقرر الانتهاء منها بنهاية العام 2021، كنموذج لأعمال التطوير فى القرى، تشمل محافظات فى الوجهين البحرى والقبلى، حيث أوضحت أنه تم الانتهاء من مشروعات شبكات الصرف الصحى بكافة القرى المستهدفة ماعدا قرية المراشدة بمحافظة قنا، وجزء من قرية الشوبك بمحافظة القليوبية، ويتم استكمال أعمال مد وتدعيم شبكات الصرف الصحى للمناطق المستجدة بالقرى، بنسب تنفيذ متفاوتة، وكذا استكمال أعمال إحلال وتجديد بعض خطوط الصرف الصحى القائمة بقرية نهطاى، كما تم اتمام وتشغيل محطة رفع بقرية الزرابى بمحافظة أسيوط، ويتم استكمال أعمال إحلال وتجديد محطات الرفع بقرية محلة أنشاق وجزيرة سعود وسمادون، ويتم إنشاء محطة رفع بقرية الشوبك بالقليوبية.

وأشارت المهندسة راندة المنشاوى، إلى أنه فيما يخص قطاع مياه الشرب، فقد تم الانتهاء من أعمال المد والتدعيم بقريتى الزرابى بأسيوط ومحلة أنشاق بالدقهلية، وجار العمل بالوصلات المنزلية بمحلة أنشاق بنسبة 50%، كما يتم استكمال أعمال مد وتدعيم أو إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب بالقرى بنسب تنفيذ تتراوح مابين 50% إلى 95% بالإضافة إلى بعض مشروعات رفع كفاءة محطات مياه الشرب بنسب تنفيذ حوالى 75%، مضيفة أنه يتم أيضا رفع كفاءة 2 رافع بجزيرة سعود بالشرقية بنسبة تصل إلى 50%، ورفع كفاءة 3 محطات مياه شرب وبئر إرتوازى بقريتى تفهنا العزب بالغربية، وسمادون بالمنوفية.

كما أكدت مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، أنه تم الانتهاء من أعمال الغاز الطبيعى بعدد 4 قرى هى: الحسنة بسوهاج، والزرابى بأسيوط، والمعصرة بالمنيا، وزاوية صقر بالبحيرة، والإنتهاء من خط التغذية الرئيسى بنسبة 100% ويتم تنفيذ الشبكات الداخلية بنسب تتراوح بين 80% و99% وذلك بعدد 6 قرى هى: الأبعادية بالبحيرة، ومحلة أنشاق بالدقهلية، والشوبك الشرقى بالجيزة، والشوبك بالقليوبية، وشبين القناطر بالقليوبية، وتفهنا العزب بالغربية، ويتم تنفيذ خط التغذية الرئيسى وشبكات التوزيع الداخلية لعدد 4 قرى هى نهطاى بالغربية، وجزيرة سعود بالشرقية، وسمادون بالمنوفية، والمراشدة بقنا، بنسب متفاوتة.

وأضافت المنشاوى، أنه قد تم البدء فى تنفيذ جميع المجمعات الحكومية بـ11 مجمعاً حكومياً بقرى الشوبك بمركز شبين القناطر، ومحلة إنشاق مركز شربين، والحسنة بمركز طما، وأيضاً البدء فى تنفيذ جميع المجمعات الزراعية بـ11 مجمعاً زراعياً، وتم البدء فى رفع كفاءة وتطوير 9 مراكز شباب، والانتهاء من 4 مشروعات تعليمية، وبدء أعمال الصيانة ببعض المدارس، بالإضافة إلى البدء فى تطوير عدد 2 مركز طبى بقريتى الشوبك الشرقى وجزيرة سعود، من إجمالى 4 مراكز طبية مستهدفة، والبدء فى 4 وحدات صحية بقرى المراشدة، والأبعادية، وزاوية صقر، ومحلة إنشاق، من إجمالى 10 وحدات صحية، كما تم البدء فى عدد 2 نقطة إسعاف بقريتى الابعادية، وجزيرة سعود، من إجمالى عدد 5 نقاط إسعاف مستهدفة.



وفيما يتعلق بملف "سكن كريم" لتحسين جودة الحياة للأهالى، أوضحت مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، أنه تم تدقيق حصر المستحقين، وإرساله لجهات التنفيذ، وذلك بعدد 8 قرى هى: زاوية صقر، والمراشدة، والحسنة، والأبعادية، وسمادون، ومحلة أنشاق، وتفهنا العزب، ونهطاى، كما يتم استكمال تدقيق الحصر بالقرى المتبقية بعدد 6 قرى، مضيفة أنه تم تحديد إحتياجات وزارة التضامن الإجتماعى لعدد 14 قرية، والإرسال إلى وزارة التنمية المحلية لتدبير الأراضى المطلوبة بعدد 14 قطعة أرض، بمساحات 600 م2 لإنشاء وحدة إجتماعية، و1000 م2 لإنشاء مركز لتنمية الأسرة والطفولة.

كما تطرقت إلى عرض موقف توفير الأراضى المطلوبة لتنفيذ المشروعات ضمن مبادرة "حياة كريمة"، مشيرة إلى أنه تم توفير 96% من إجمالى الأراضى المطلوبة، وتم استلام 85% منها من جانب جهات التنفيذ، كما تم الإنتهاء من إجراءات التخصيص لعدد من الأراضى.

وخلال الاجتماع، عرضت المهندسة راندة المنشاوى، مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، أيضاً الموقف التنفيذى الحالى للمشروعات فى نطاق 1.413 قرية ضمن المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة" والتى تتم بالتنسيق بين وزارة الإسكان والهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وأوضحت المهندسة راندة المنشاوى، أنه فيما يتعلق بقطاع الصرف الصحى، فإن هناك 35 قرية مخدومة بالفعل، و31 قرية تم تنفيذ المشروعات بها، كما تشهد 654 قرية تنفيذ مشروعات جديدة، ويتم استكمال مشروعات المد والتدعيم فى 213 قرية، وفيما يتعلق بمشروعات مياه الشرب، فهناك 118 قرية مخدومة، و 104 قرى تم إتمام مشروعات مد وتدعيم الشبكات بها، و 1.097 قرية تشهد استكمال مشروعات المد والتدعيم حالياً.

وأشارت إلى أنه فيما يتعلق بقطاع الغاز الطبيعى، فهناك 68 قرية مخدومة بالفعل، و13 قرية تشهد تنفيذ مشروعات بها ضمن موازنة وزارة البترول، و 1.332 قرية ستشهد توصيل الخدمة ضمن أعمال مبادرة "حياة كريمة"، وتم بدء التنفيذ فى 30 قرية، وتم الانتهاء من التصميم وتجهيز الأعمال فى 113 قرية، وجار التصميم بنحو 513 قرية.

وأضافت المنشاوى أنه فى قطاع الاتصالات، تم بدء تنفيذ شبكات الألياف الضوئية فى 16 قرية، وتم المعاينة والتخطيط ويتم تجهيز الموقع فى 198 قرية، كما تم الانتهاء من تطوير 575 مكتب بريد، ويتم تطوير 34 مكتب بريد أخرى، بالإضافة إلى 333 مكتب بريد مقرر إضافتها ضمن مجمعات الخدمات الحكومية.

ولفتت إلى أنه تم الانتهاء من تبطين 43% من المستهدف تبطينها فى قطاع الرى، بأطوال 1.368 كم، من اجمالى 3.147 كم مستهدفة، كما يتم تنفيذ 333 مجمع خدمات حكومى، و333 مجمعا زراعياً، وبلغ اجمالى المشروعات المقرر تنفيذها بقرى مبادرة حياة كريمة فى قطاع التعليم، 1.081 مشروعاً بإجمالى 14 ألف فصل، ويتم تنفيذ خطة صيانة لنحو 1.227 مبنى مدرسياً، ويشهد قطاع الشباب والرياضة تنفيذ 1.061 مشروعاً ضمن مبادرة "حياة كريمة".