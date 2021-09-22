حياة كريمة تعقد ندوة حول التحول الرقمى بالدقهلية

جدة - نرمين السيد - عقدت مؤسسة حياة كريمة ندوة حول التحول الرقمى والشمول المالى، تحت عنوان "التثقيف الرقمى ونشر الوعى الرقمى"، بقرية كفر الشناوى التابعة للوحدة المحلية بالحصص فى مركز شربين بالدقهلية، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومحافظة الدقهلية.





وحضر الندوة عدد من المواطنين، وتضمنت استخدام بوابة الشكاوى الحكومية والبوابة الرقمية واستخدام أمثلة عملية لتنفيذ خدمات حكومية من خلال الموقع الالكترونى والتعريف بالأمن السيبرانى وتأمين استخدام البيانات والبطاقات الذكية، وذلك حضور على توكل، أحد المتطوعين من أهل القرية للتنسيق، وسكرتير الوحدة المحلية.

من جهة أخرى، زار المهندس محمد سامى، منسق عام مؤسسة حياة كريمة بالدقهلية، جامعة المنصورة، يرافقه

محمد الحسينى، منسق مركز شربين مؤسسة حياة كريمة، والدكتورة إيمان ابو الفضل، منسق جامعة المنصورة،

وتم الاجتماع مع نائب رئيس الجامعة الدكتور محمود المليجى، للتعرف على دور الجامعة فى المبادرة والاتفاق على التنسيق فى كل ما هو قادم وخاصة فيما يخص تدريب لكل من يريد بدء مشروع صغير وتسهيل آلياته.

وتفقدوا كلية التربية النوعية لمتابعة أحداث مبادرة رعاية المواهب واكتشاف المتميزين والذى تنظمه جامعة المنصورة بالتعاون مع محافظة الدقهلية وبالتنسيق مع مؤسسة حياة كريمة، وأثنى أولياء الأمور على المبادرة وأن تلك الفكرة أبعدت الأبناء عن الألعاب الإلكترونية وساعدتهم على الاهتمام بهواياتهم مرة أخرى.

جدير بالذكر أن المبادرة تتضمن التدريب على مواهب الشعر وكرة القدم وألعاب القوى وحفظ القرآن والموسيقى والرسم.