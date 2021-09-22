فيديوجراف.. منتجات الأسر المصرية تزين معرض «ديارنا»

جدة - نرمين السيد - افتتحت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، معرض "ديارنا" للحرف اليدوية والتراثية تحت رعاية السيدة انتصار السيسى، الذى يقام تحت شعار "قريبين ولو بعاد" بمول مصر بمنطقة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة.





ويستمر المعرض الذى يمتد على مساحة 3 آلاف متر، لمدة 10 أيام ويشارك فيه 380 عارضًا يمثلون 13 محافظة على مستوى محافظات الجمهورية، وتعكس الأجنحة إمكانية الأسر فى إنتاج الحرف اليدوية والتراثية. وأجرت وزيرة التضامن الاجتماعى والمشاركون فى الافتتاح جولة تفقدية بأروقة المعرض، للتعرف على منتجات العارضين، كما حرصوا على التحدث معهم، إذ أبدوا سعادتهم بالمشاركة فى المعرض والدعم الكبير الذى تقدمه وزارة التضامن لهم، وحرصها على تنظيم تلك المعارض فى مختلف محافظات الجمهورية لاظهار منتجاتهم وقدرتهم على التنافسية.

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