التموين: وصول اثنين من العاملين بالوزارة لتصفيات ‏جائزة التميز الحكومى

جدة - نرمين السيد - أكد أحمد كمال، معاون وزير التموين والتجارة الداخلية و‏المتحدث الرسمى للوزارة، حصول بعض العاملين بالوزارة على جائزة التميز الحكومى فى الدورة السابقة ‏لمسابقة التميز الحكومى.





وأضاف ‏المتحدث الرسمى للوزارة، خلال الندوة التى عقدت اليوم ‏بالوزارة بحضور مختصين عن مسابقة التميز الحكومى من ‏وزارة التخطيط، أن الدورة الحالية وصل فيها عدد من ‏العاملين بالوزارة إلى التصفية النهائية إضافة إلى موقع جهاز ‏حماية المستهلك الذى صنف ضمن أفضل 10 مواقع الكترونية ‏على مستوى الجمهورية.

وأكد أن الدكتور على ‏المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، يوجه دائما بعقد ‏دورات تدريبية للعاملين بالوزارة للوصول بهم إلى أداء عملى ‏ومهنى جيد، مشيرا إلى انه شدد على إجراء دورات تدريبية ‏بصفة مستمرة للعاملين بديوان عام الوزارة والمديريات التابعة ‏للوزارة بالمحافظات اضافة إلى كل قطاعات الوزارة. ‏

من جانبه أكد العميد خالد شرف، مساعد وزير التموين و‏التجارة الداخلية لشئون التخطيط والتنمية والشئون المالية ‏والإدارية، أن جائزة التميز الحكومى تأتى تنفيذا لتوجيهات السيد ‏رئيس الجمهورية لتحقيق إستراتيجية التنمية المستدامة وتحسين ‏كفاءة وفاعلية الجهاز الإدارى للدولة لتحسين جودة الحياة من ‏مستوى معيشة وخدمات مقدمة للمواطن وتحفيز روح التنافس ‏الفردى والمؤسسى وتكريم الموطنين تكريما معنويا وماديا أيضا.

وأشار إلى أن الوزارة كانت قد تقدمت بــ 16 مشارك للفئات ‏المختلفة ف جائزة الإبداع والابتكار، وجائز القيادة، وفرصة العمل ‏، والموظفين، وجائزة المواقع الاليكترونية، والوزارة والجهات ‏التابعة وأضيف اليها جائزة مراكز خدمة المواطنين والتى تم ‏إضافتها بناء على توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء مؤخرا.

وأكد شرف، أن الدكتور ‏على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، شدد على ‏الاستمرار فى التدريب وبصفة خاصة الكوادر الشبابية بالوزارة ‏على النظم الالكترونية الحديثة لتواكب توجيهات الرئيس ‏عبدالفتاح السيسى، للتحول الرقمى الذى يمكن الدولة والوزارة ‏بصفة خاصة فى تقديم الخدمات التموينية للمواطنين على بطاقة ‏الدعم، سواء فى مراكز خدمة المواطنين أو القطاعات الاخرى، ‏لتسهيل تداول السلع وحوكمة التعامل.‏