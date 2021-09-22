التموين: وصول اثنين من العاملين بالوزارة لتصفيات ‏جائزة التميز الحكومى

وأضاف المتحدث الرسمى للوزارة، خلال الندوة التى عقدت اليوم بالوزارة بحضور مختصين عن مسابقة التميز الحكومى من وزارة التخطيط، أن الدورة الحالية وصل فيها عدد من العاملين بالوزارة إلى التصفية النهائية إضافة إلى موقع جهاز حماية المستهلك الذى صنف ضمن أفضل 10 مواقع الكترونية على مستوى الجمهورية.
وأكد أن الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، يوجه دائما بعقد دورات تدريبية للعاملين بالوزارة للوصول بهم إلى أداء عملى ومهنى جيد، مشيرا إلى انه شدد على إجراء دورات تدريبية بصفة مستمرة للعاملين بديوان عام الوزارة والمديريات التابعة للوزارة بالمحافظات اضافة إلى كل قطاعات الوزارة.
من جانبه أكد العميد خالد شرف، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية لشئون التخطيط والتنمية والشئون المالية والإدارية، أن جائزة التميز الحكومى تأتى تنفيذا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية لتحقيق إستراتيجية التنمية المستدامة وتحسين كفاءة وفاعلية الجهاز الإدارى للدولة لتحسين جودة الحياة من مستوى معيشة وخدمات مقدمة للمواطن وتحفيز روح التنافس الفردى والمؤسسى وتكريم الموطنين تكريما معنويا وماديا أيضا.
وأشار إلى أن الوزارة كانت قد تقدمت بــ 16 مشارك للفئات المختلفة ف جائزة الإبداع والابتكار، وجائز القيادة، وفرصة العمل ، والموظفين، وجائزة المواقع الاليكترونية، والوزارة والجهات التابعة وأضيف اليها جائزة مراكز خدمة المواطنين والتى تم إضافتها بناء على توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء مؤخرا.
وأكد شرف، أن الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، شدد على الاستمرار فى التدريب وبصفة خاصة الكوادر الشبابية بالوزارة على النظم الالكترونية الحديثة لتواكب توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، للتحول الرقمى الذى يمكن الدولة والوزارة بصفة خاصة فى تقديم الخدمات التموينية للمواطنين على بطاقة الدعم، سواء فى مراكز خدمة المواطنين أو القطاعات الاخرى، لتسهيل تداول السلع وحوكمة التعامل.
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