تعرف علي رقم صلاح.. بين الأعلي دخلاً في العالم

/651492/تعرف-علي-رقم-صلاح-بين-الأعلي-دخلا-في-العالم

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ونشرت مجلة فوربس الإقتصادية الأمريكية تقريرًا عن أكثر لاعبي كرة القدم حول العالم تحقيقًا للأرباح، وجاء من بينهم المصري محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي.

وجاء ترتيب محمد صلاح في المركز الخامس بين اللاعبين الأعلي دخلاً خلف كلاً من رونالدو وميسي ونيمار ومبابي.

وأشارت المجلة في تقريرها، إلى أن أرباح محمد صلاح في الموسم الجاري ستصل إلى 41 مليون دولار أمريكي، منهم 25 مليون دولار من الراتب الذي يتقاضاه قبل خصم الضرائب، إلى جانب 16 مليون دولار هي قيمة الإعلانات والأرباح التجارية.

قائمة اللاعبين الأكثر دخلا في العالم

رونالدو 125 مليون دولار

ميسي 110 مليون دولار

نيمار 95 مليون دولار

مبابي 43 مليون دولار

صلاح 41 مليون دولار

ليفاندوفسكي 35 مليون دولار

أندريس إنييستا 35 مليون دولار

بوجبا 34 مليون دولار

جاريث بيل 32 مليون دولار

هازارد29 مليون دولار.

مباراة ليفربول القادمة

يستعد فريق ليفربول لمباراته الممبلة أمام فريق برينتفورد، والتي من المقرر إقامتها يوم السبت في تمام الساعة السادسة والنصف ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي.

ويسعي فريق ليفربول في مواصل نغمة الإنتصارات، وحصد الثلاث نقاط، حيث يرغب فريق الريدز في حصد بطولة الدورري هذا الموسم في ظل غياب اللقب عن النادي منذ سنوات.

وشارك النجم المصري محمد صلاح منذ بداية المباراة وخرج مع مطلع الدقيقة 83، وتمكن من تسجيل هدف وصناعة هدف آخر، بجانب إضاعة ركلة جزاء في شوط المباراة الأول.

ويأتي هذا الهدف لمحمد صلاح ويصل للهدف رقم 14 مع ليفربول في بطولة دوري أبطال أوروبا، ويبتعد عن الأول ستيفن جيرارد صاحب الـ 24 هدف في تاريخ النادي ببطولة دوري أبطال أوروبا.

آثار يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الجد، حول تجديد تعاقد اللاعب الدولي المصري محمد صلاح، نجم الريدز، والذي اصبح من أساطير النادي الإنجليزي مؤخرا بعدما تمكن من مساعدة الفريق في الفوز بالعديد من الألقاب.

وتحدث يورجن كلوب خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة كريستال بالاس غدا السبت، ضمن مباريات الجولة الخامسة للدوري الإنجليزي الممتاز.

وأكد كلوب" لم أتدخل في مفاوضات تجديد تعاقد محمد صلاح مع ليفربول ولا أعرف ما هي آخر التطورات التي تخص الصفقة، ولا أستطيع أن أؤكد على معلومة مؤكدة".

وتابع" أريد فقط أن يكون محمد صلاح جاهز دائما خلال مباريات هذا الموسم وأن يكون حاسما كما بدأ الموسم الكروي الحالي وساهم في تسجيل العديد من الأهداف".

وكان يورجن كلوب تحدث قبل شهر من الأن بأنه يتحدث شخصيا في أمور تجديد تعاقد محمد صلاح مع ليفربول وأن الأمور أوشكت على الانتهاء.

واختتم كلوب تصريحاته قائلا" ربما تحدث أي أحاديث مستقبلية بدون تواجدي مع النادي أما عن الأمور التي تخص باقي الفريق فأنا أعرف عنها كل شئ".