عاجل.. أحمد دياب رئيساً لرابطة الأندية ومتعب نائباً

/651498/عاجل-أحمد-دياب-رئيسا-لرابطة-الأندية-ومتعب-نائبا

اجتمعت رابطة أندية الدوري المصري اليوم، داخل مقر الاتحاد المصري لكرة القدم، من أجل اختيار رئيس رابطة الأندية، والتي تم العمل عليها قبل بداية الموسم الكروي الجديد.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأسفر الانتخابات التي أقيمت اليوم باخيتار النائب أحمد دياب، عضو مجلس الشيوخ، كرئيس للرابطة، ويعاونة عماد متعب، نجم الأهلي السابق.

وتشمل قائمة الأعضاء كلا من، ثروت سويلم، عامر حسين، خالد رفعت، صفي الدين بسيوني، وشريف صالح.

والاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد، اجتمع في بداية هذا الأسبوع لاختيار أعضاء رابطة الأندية، وفاز المجموعة المرشحة بالتزكية، بعد إعتذار محمد فضل إستكمال المنافسة.

نصف أندية الممتاز ترشح أحمد دياب لرابطة الأندية.. تفاصيل

مع نهاية غلق باب الترشيح لعضوية رابطة الأندية المحترفة التي تجرى انتخاباتها يوم ١٩ سبتمبر الجاري، ويكون من مهامها إدارة المسابقات المختلفة وفق ما هو مطبق في جميع دوريات العالم الكبرى، رشح نصف أندية الدوري أحمد دياب عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ ليكون عضوا بلجنة الأندية.

وأرسلت أندية فيوتشر وبيراميدز والإسماعيلي والاتحاد السكندري، وغزل المحلة ومصر المقاصة وسيراميكا كليوباترا وإيسترن كومباني وفاركو، ترشيحاتها إلى اتحاد الكرة وجميعا حمل اسم أحمد دياب.

ومن المنتظر أن تجرى الانتخابات الخاصة بالرابطة وخلالها يتم اختيار رئيس الرابطة والأعضاء وبدء مهمة إدارة المسابقات.

أحمد دياب رئيساً لرابطة أندية الدوري

أكد الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد أنه ماض في تنفيذ خارطة الطريق التي تؤدي إلى انتخاب مجلس إدارة للاتحاد، وأنه في انتظار نشر لائحة النظام الأساسي الجديدة للاتحاد في الجريدة الرسمية، حيث تم ارسالها إلى الجهات المعنية لاتخاذ اجراءات نشرها حتى يمكن للاتحاد الدعوة للانتخابات وفق اللائحة والقانون.

وأصدرت اللجنة الثلاثية المكلفة بادارة شئون اتحاد الكرة برئاسة أحمد مجاهد بيانا يؤكد فيه السير نحو خارطة الطريق لانتخاب مجلس جديد للجبلاية. وقال اتحاد الكرة في بيانه :" يؤكد الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد أنه ماض في تنفيذ خارطة الطريق التي تؤدي إلى انتخاب مجلس إدارة للاتحاد، وأنه في انتظار نشر لائحة النظام الأساسي الجديدة للاتحاد في الجريدة الرسمية، حيث تم ارسالها إلى الجهات المعنية لاتخاذ اجراءات نشرها حتى يمكن للاتحاد الدعوة للانتخابات وفق اللائحة والقانون".