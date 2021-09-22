/651499/وزير-الخارجيه-يناقش-العلاقات-الثنائيه-بين-مصر-وايرلندا-وفرنسا

التقي وزير الخارجية سامح شكري في زيارته إلى نيويورك وزير الخارجية والدفاع الأيرلندي سيمون كوفني لمناقشة العلاقات الثنائية بين مصر وأيرلندا وسبل الدفع بها قدماً وذلك في إطار استمرار فعاليات الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة.

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كما تناول الجانبان عددًا من القضايا الدولية والاقليمية محل الاهتمام المشترك، وذلك للتنسيق على ضوء رئاسة أيرلندا الحالية لمجلس الأمن.

القضايا الدولية والاقليمية محل الاهتمام المشترك

وفي سياق متصل ‏واستمرارًا للقاءات وزير الخارجية ‎ التقي سامح شكري المكثفة، بوزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان لدفع العلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين البلدين الصديقين، وللتشاور حول الملفات الإقليمية والدولية ذات الأولوية لدى الجانبين

‏ ‎ لدفع العلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين البلدين الصديقين، وللتشاور حول الملفات الإقليمية والدولية ذات الأولوية لدى الجانبين.

وزير الخارجيه يجري اتصالا هاتفيا برئيس الحكومه اللبناني

وفي سياق اخر أجرى وزير الخارجية سامح شكري أمس اتصالاً هاتفيًا برئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي هنَّأه خلاله على نجاحه في تشكيل الحكومة اللبنانية متمنياً له كل النجاح في التعامل مع التحديات الكبيرة التي يواجهها لبنان على ضوء تأزم الوضع الاقتصادي.

وأكد شكري لرئيس الحكومة اللبنانية أن مصر لا تدخر وسعاً في التنسيق مع الدول الشقيقة والصديقة لتحقيق ما فيه صالح شعب لبنان وبهدف إعادة الأوضاع في هذا البلد الشقيق إلى ما كانت عليه قبل تأزم الوضع، وذلك عبر تقديم الدعم في مختلف المجالات التي من شأنها دفع الاقتصاد قدماً وإيجاد حلول لمشكلة الطاقة.

وقد دعا الرئيس ميقاتي وزير الخارجية للقيام بزيارة إلى لبنان في أقرب فرصة على ضوء العلاقات المتينة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وأفق تعزيزها في المرحلة القادمة.