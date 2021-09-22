محافظ البحيرة يدشن فعاليات حملة معا نطمئن لتطعيم المواطنين باللقاح «صور»

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تشهد محافظة البحيرة في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتوسع في تطعيم المواطنين باللقاحات المضادة لفيروس كورونا، اطلاق حملة "معًا نطمئن.. سجل الآن" لتشجيع المواطنين على التسجيل على الموقع الإلكتروني لتلقي اللقاح ومساعدتهم في عملية التسجيل وسرعة تلقي اللقاح في نفس اليوم ،ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

محافظ البحيرة يدشن فعاليات حملة معا نطمئن لتطعيم المواطنين باللقاح

كشف اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة عن بدء انطلاق فعاليات حملة معا نطمئن سجل الآن والتى تستمر اعتبارا من اليوم ولمدة ٧ ايام من خلال عدد ٤ اتوبيسات ستجوب كل ارجاء المحافظة جاء ذلك خلال تدشين اللواء المحافظ للمبادرة بميدان الشهداء ( افلاقة ) بدمنهور والتى تهدف إلى تشجيع المواطنين على التسجيل على موقع وزارة الصحة والسكان لتلقي اللقاح فى نفس اليوم حيث قامت وزارة الصحة بتخصيص ٤ اتوبيسات مجهزه بجانب ٦ سيارات إضافية تضم فرق التواصل المجتمعى المؤهلين للرد على استفسارات و تساؤلات المواطنين والاستجابة لطلباتهم و تحليل اى عقبات تعوق عملية التطعيم و يضم كل أتوبيس ٣٠ فردا من فرق التواصل المجتمعى المدربه على أعلى مستوى و مزودين بأجهزة تابلت متصله بشبكة الانترنت لتسجيل بيانات المواطنين على الموقع الإلكتروني لتلقي اللقاح فور عملية التسجيل تصل الرساله النصيه للمواطن لتلقي اللقاح بأقرب مركز شباب ضمن المراكز التى تم تخصيصها للتطعيم وتجوب الفرق مختلف الأماكن العامة والميادين وأماكن التجمعات.

وأشاد المحافظ بالدور الفعَّال الذي تقوم به الحملات الصحية و المراكز والوحدات الثابتة والمتنقلة لتطعيم المواطنين باللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد ، حفاظًا على صحتهم وحمايتهم من خطر الإصابة بالفيروس ، مؤكدا على سعى الدولة المستمر لإيجاد لقاح آمن يكون سلاحًا فعالًا في معركة مواجهة فيروس كورونا ، واستمرار المتابعة الطبية على متلقي اللقاحات من قِبل الأطباء و المختصين ، مناشدا المواطنين سرعة التسجيل على الموقع الخاص بوزارة الصحة من خلال الرابط التالي ((https://egcovac.mohp.gov.eg )) ، وبموجب التسجيل يتم تحديد موعد الحصول على جرعة اللقاح

حملة معا نطمئن لتطعيم المواطنين باللقاح

مشيرا الى التنسيق والتعاون بين الوزارة والمحافظة وكافة الجهات المعنية للتيسير على المواطنين حيث تم خلال الفترة الماضية زيادة عدد الفرق الموجوده بمحافظة البحيرة إلى ١١٢ فرقه منهم ٣٠ فرقه ثابته و٨٢ فرقه متحركه وذلك تيسيرا على المواطنين ومستهدف تطعيم ٤.٥ مليون مواطن خلال الفترة القادمة كما ان اللقاح متوفر بكافة المراكز المحددة

يأتي ذلك في إطار توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بالتوسع في حملة تطعيم المواطنين بلقاحات كورونا ، وتحت رعاية الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان .

حضر تدشين المبادرة الدكتوره نهال بلبع نائب المحافظ المهندس حازم الأشمونى السكرتير العام الدكتور محمود طلحة وكيل وزارة الصحة- الدكتور حمودة الجزار وكيل مديرية الصحة ومسئولي ومنسقى المبادرة بوزارة الصحة