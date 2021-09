/651502/وفاة-الممثل-ويلي-جارسون-نجم-سلسلة-Sex-and-the-city

دوت الخليج يكشف سبب وفاة الممثل الأمريكي ويلي جارسون

نعي ويلي جارسون

وفي نفس السياق، قال بيان من HBO، ونقلته شبكة CNN: "كان ويلي جارسون في حياته العادية، كما هو الحال على الشاشة، صديقًا مخلصًا ونورًا ساطعًا لكل شخص في عالمه، وكان أحد أفراد شركتنا لما يقرب من 25 عامًا، نشعر بحزن عميق لمعرفة خبر وفاته، ونقدم خالص تعازينا لأسرته وجمهوره ومحبيه". كما أعرب أصدقاء النجم الكبير عن حزنهم على وسائل التواصل الاجتماعي مع انتشار خبر وفاته، حيث وصفه جيسون ألكساندر بأنه رجل لطيف وممثل قدير. في حين كتب الممثل جوش تشارلز: "أنا في حالة صدمة، هذه أخبار محزنة للغاية وأتقدم بخالص التعازي لابنه وعائلته".

شارك جارسون في عدد كبير من الافلام الكوميدية الشهيرة كان ابرزها Sex and the City.

أبرز أعمال ويلي جارسون

وتضمنت أدواره المتميزة أجزاءًا من بعض أكثر الأعمال شهرة من التسعينيات والعقد الأول من القرن الحادي والعشرين، بما في ذلك "Twin Peaks"، و "Friends"، و "The X-Files"، و"Buffy the Vampire Slayer"، و"Ally McBeal"، و"Boy Meets World" وغيرهم الكثير، كما شارك في مسلسل "S&C" الشهير، والذي تم بثه لأول مرة في عام 1998 على HBO، واستمر لمدة ستة مواسم، وظهر في الجزء الثاني منه "S&C2"، وقام مؤخرًا بإعادة تجسيد دوره في مسلسل "And Just Like That" الذي يتم إنتاجه حاليًا.

ولد السيد جارسون ويليام باسزامانت في 20 فبراير 1964 في نيو جيرسي لوالديه موريل باسزامانت ودونالد إم.

السيرة الذاتية لويلي جارسون

في سن 13 ، بدأ التدريب في معهد الممثلين في نيويورك ، وتخرج في عام 1985 من جامعة ويسليان ، حيث تخصص في علم النفس والمسرح ، وفقًا للجامعة.

بعد تخرجه من جامعة ويسليان ، حصل السيد جارسون على أدوار ضيف في العديد من البرامج التلفزيونية ، بما في ذلك “روابط عائلية” و “هتافات”.