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محافظ البحيرة يفتتح معرض أهلا بالمدارس بأبو حمص

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البحيرة - عصام النجار 0 تبليغ

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قام اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة بافتتاح معرض أهلا بالمدارس بمدينة ابو حمص و الذى  تنظمة الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو حمص بالتنسيق مع مديرية التموين والذى يستمر حتى بداية العام الدراسي والمقام على مساحة ٤٠٠م٢  ويضم  ( الزى المدرسى - الاحذيه- الشنط - الأدوات المدرسية - المواد الغذائية ) ويتم البيع بأسعار إقتصادية وتنافسية من خلال عدد ٧ من كبرى الشركات والمصانع بالإضافة إلى السلع الغذائية ومقر للمبادرة الرئاسية ١٠٠ مليون صحة ويرصد دوت الخليج التفاصيل. 

محافظ البحيرة يفتتح معرض اهلا بالمدارس بأبو حمص

وقد قام المحافظ بتفقد أقسام المعرض وأشاد بجودة وأسعار السلع المعروضة والتى تقل عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة من ٢٠% إلى ٤٠%  وتناسبها مع كافة الأذواق ومستويات الدخول، كما وجه بتنظيم مثل تلك المعارض بجميع المراكز والمدن للتيسير على المواطنين والإلتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية و تنظيم دخول المواطنين بدون تكدس والالتزام بارتداء الكمامات

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يأتى المعرض فى إطار استعدادات محافظة البحيرة لاستقبال العام الدراسي الجديد وفى إطار خطة المحافظة لتوفير السلع والمستلزمات المدرسية ذات الجودة العالية والأسعار التنافسية لتخفيف الاعباء عن كاهل أولياء الأمور ومحدودى الدخل والتيسير عليهم تفعيلا لتوجيهات فخامة  الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية 

رافق المحافظ خلال الافتتاح الدكتورة  نهال بلبع نائب المحافظ المهندس حازم الاشمونى السكرتير العام اللواء محمد شوقى بدر السكرتير العام المساعد  واللواء مدحت الزغد رئيس مدينة ابو حمص ومحاسب مجدى الخضر وكيل وزارة التموين وأ يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم وأ محمد السيد وكيل وزارة التضامن الإجتماعى وعدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ والقيادات التنفيذية. 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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