/651510/النائب-محمد-عبد-القوى-المشير-طنطاوى-نموذج-يحتذى-به-في-الوطنية-وحب-الوطن

نعى النائب محمد محمود عبد القوي، عضو مجلس النواب، المشير محمد حسين طنطاوي، الذي يعد بطلًا من أبطال القوات المسلحة الوطنيين المخلصين المدافعين بقوة وصلابة عن الوطن والمواطن، والذي رحل عن عالمنا أمس.

النائب محمد عبدالقوى: المشير طنطاوى كان مخلصًا لبلده وشعبه

وقال النائب محمد عبد القوي، كان المشير حسين طنطاوي مخلصًا لبلده ولشعبه، وقاد البلاد بحكمة وبراعة وطنية في فترة حالكة من تاريخ مصر، كان هدفها إسقاط الدولة المصرية، ولكن الرجل بوطنيته وشجاعته وإخلاصه لوطنه وشعبه إستطاع أن يعبُر ما كان مدبرًا لأن تسقط مصر في المستنقع ذاته الذي سقطت فيه دول مجاورة، فهو نموذج يحتذى به في الوطنية والإخلاص وحب الوطن.

النائب محمد محمود: المشير طنطاوى تحلى بالحكمة والشجاعة

وأضاف النائب محمد محمود، تحلى المشير طنطاوي بالحكمة والشجاعة، رحمه الله، وستبقى ذكراه خالدة في ذمة التاريخ، قائدًا وطنيًا شجاعًا، أدى دوره الوطني في شجاعة وصمت، مدافعًا ومحافظًا عن الوطن والمواطن، غفر الله للفقيد الذي ستبقى سيرته وموقفه الوطني بعد 25 يناير في ذمة التاريخ خالدة في ذاكرة وضمير المصريين.

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وكانت الدولة المصرية، قد أعلنت أمس حالة حداد عامة بعد وفاة المشير طنطاوي، وزير الدفاع الأسبق.