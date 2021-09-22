/651512/رحيل-الملحن-محمد-الرويشد-بعد-صراع-مع-الفشل-الكلوي

توفي الملحن الكويتي محمد الرويشد شقيق الفنان عبد الله الرويشد، اليوم الأربعاء، عن عمر يناهز ال 65 عامًا وذلك بعد صراع دام 6 سنوات مع الفشل الكلوي.

دوت الخليج يرصد وفاة الملحن الكويتي محمد الرويشد.

مي العيدان تعلن وفاة محمد الرويشد

أعلنت الإعلامية مي العيدان وفاة محمد الرويشد من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، حيث نشرة صورة الرويشد ونعته بكلمات مؤثرة قائلة: "انتقل إلى رحمة الله تعالى الملحن محمد رويشد شقيق الفنان عبدالله رويشد".

وتابعت: "انا لله وانا اليه راجعون الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ويحشره مع الابرار والصديقين والصالحين وينزله منزل حسن.. لاتبخلوا عليه بالدعاء فالدعاء رزق الميت".

المجلس الوطني للفنون ينعي محمد الرويشد

نعى المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ببالغ الحزن والأسى الفنان الملحن محمد الرويشد الذي وافته المنية، الأربعاء، عن عمر ناهز الـ٦٥ عاماً، بعد مسيرة حافلة بالعطاء والإنجاز في المجال الفني في الساحة الكويتية والخليجية.

ونقل الناطق الرسمي للمجلس والأمين العام المساعد لقطاع الثقافة الدكتور عيسى الأنصاري تعازي وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب ورئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب عبدالرحمن المطيري، وأمين عام المجلس كامل العبدالجليل، وكافة العاملين فيه لأسرة الفقيد وللأسرة الفنية.

و قال الأنصاري إن الرويشد قدم العديد من الألحان لكبار الفنانين، كما ساهم في العديد من الأعمال الدرامية والمسرحيات، كما أنه يعد من الملحنين المميزين في حقبة الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي، وغنى من ألحانه العديد من المطربين في الكويت والخليج والوطن العربي.

ودعا الأنصاري، المولى عز وجل أن يسكن الفقيد فسيح جناته ويلهم أهله ومحبيه من الوسط الفني الصبر والسلوان.