عندما تختل الموازين.. عامل «أرزُقي» يتبرع لـ«بن شرقي» لاتمام التقاعد بـ 90 مليون جنيه

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التبرع للزمالك، منذ أيام دعى رموز وممثلي نادي الزمالك المحبين من الجماهير التبرع إلى النادي الذى يعاني من أزمة مالية حادة، ويسعى أيضًا تجديد عقود بعض لاعبيه بمبالغ خيالية.

دوت الخليج

رموز الزمالك يطالبون الجماهير بتقديم تبرعات

خبر دعوة رموز وأعضاء الزمالك للتبرع للفريق الذى يعاني فى الأساس من تضخم هائل فى الرواتب، لاقى سريعًا حالة «نفور» من قبل الكثير من رواد السوشيال ميديا، الذين رأوا أن الفقراء والعاملين باليومية هم الأنسب لتوجيه الدعم وليس للاعبي كرة القدم.

التبرع للزمالك بين الرفض والقبول

على الجانب الآخر، تحمس الكثير من محبي النادى تقديم تبرعات مالية للفريق، والذي من بينهم عمال باليومية مثل سائق توتوك، وصنايعية وفنيين، وهو الأمر الذى أثار غضب الكثير، نظرًا لاحتياجتهم المنزلية والأسرية والتى لا تتناسب مع تقديهم تبرع مالي لفريق مكدس بالنجون الأغنياء.

منذ ساعات وضع أحد سائقي التوك توك "بانر" على واجهة التوك توك الخاص به، كاتبًا:" أجرى اليومي هايروم لنادي الزمالك"، الأمر الذى أثار حيفظة الكثير من المواطنين، حيث علق أحدهم:" يعني مرتبك مقضيك بالعافية ورايح تتبرع لـ "بن شرقي" أبو 90 مليون جنيه.

التبرع للزمالك.. جماهير غاضبة

جماهير نادي الزمالك الغاضبين من إعلان التبرع، طالبوا على مواقع التواصل أيضًا أن يفصح رموز نادي الزمالك الداعين إلى توجيه تبرعات مالية حقيقة الأرقام التى قدموها، خاصة أنهم يتقاضون مبالغ مالية ضخمة.

وعلم دوت الخليج عددًا من الأرقام الخاصة بالمرتبات التى يتقاضاها رموز النادي الذين دعوا أكثر من مرة لتقديم تبرع بينما لم يتم رصد أيًا من تلك الأرقام، فمثلًا:" يحصل الكابتن خالد الغندور على مبلغ قدره 400 ألف، واللاعب السابق لنادي الزمالك محمد أبو العلا على 200 ألف جنيه، واللاعب أحمد عبدالحليم على 150 ألف جنيه، وأحمد عيد عبدالملك على 100 ألف.

ويبقى السؤال هنا حول قيمة المبالغ الذى قدمها لاعبي ورموز الزمالك الراغبين فى تبرع الجماهير الذين قد لا يكفيهم مرتباتهم.