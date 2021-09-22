افصل واسمع.. النشرة المرورية: نصائح للهروب من مناطق الكثافات

جدة - نرمين السيد - قال محمد صابر، محرر الشؤون الأمنية والمرورية بـ"الراديو 9090"، إن الحركة المرورية، على معظم الطرق والمحاور، مساء اليوم الأربعاء، لها طابع خاص، وتشهد معدلات تتجاوز بين 65 إلى 70%.





وأضاف صابر، خلال مداخلة هاتفية، لبرنامج "افصل واسمع" المذاع على "الراديو 9090"، تقديم الإعلامية شيماء صابر، والإعلامى محمد نشأت، محافظة الإسكندرية تشهد بعض الأحجام عن منطقة كفر عبده وميدان الوزارة، وأيضا محور فيكتور عمانويل المتجه لمحور أبو قير، إضافة إلى بعض الأحجام فى منطقة بئر مسعود بكورنيش الإسكندرية.

وأشار إلى أن محافظة الدقهلية تشهد بعض الأحجام بمدينة المنصورة فى طريق ميت غمر القادم من كوبرى الجامعة، فيما تشهد محافظة القليوبية، بعض الكثافات عن منطقة ميت نما، والمتجه لشبرا الخيمة.

وتابع صابر، أن الطرق الدائرية المؤدية لمداخل ومخارج القاهرة الكبرى، بها بعض الأحجام أعلى

منطقة طريق صفط القادم من وصلة المريوطية، إضافة إلى بعض الأحجام أعلى الكنيسة.

ولفت إلى أن الإدارة العامة للمرور بقيادة اللواء مؤمن سعيد، مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للمرور، وضعت خطة للتعامل مع الكثافات المرورية، ونشر الخدمات، لاستيعاب أكبر قدر حركة سيارات خلال فترة الذروة المسائية.

وأوضح أن الحركة المرورية فى محافظة الجيزة تشهد انفراجة مرورية، عدا شارع البحر الأعظم القادم من نفق عباس، والمتجه للمنيب، لذا يفضل سلوط شارع ربيع الجيزى.

ولفت صابر إلى أن اللواء محمد لبنة مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة، وجه بنشر الخدمات المرورية، بمحاور المحافظة لاستيعاب أكبر قدر حركة سيارات خلال الفترة المسائية.

وعن الحركة المرورية فى القاهرة، أوضح أن هناك أحجاما أعلى كوبرى أكتوبر وكوبرى 15 مايو، داعيا إلى سلوك كبارى: الجلاء، الجامعة، عباس والساحل؛ لنقل الحركة المرورية بين القاهرة والجيزة.

ونصح صابر القادم من مناطق التجمع وشرق القاهرة، يمكنه سلوك محور أبو زيد خضر، ثم سلوك محور جيهان السادات ومنه إلى مناطق نفق الأزهر للمتجه إلى وسط المدينة.

كما نصح صابر القادمين من مناطق "شرق القاهرة والمطرية والزيتون ومصر الجديدة"، والمتجه لأكتوبر أو الشيخ زايد، بسلوك محور الفريق العصار، ثم محور روض الفرج.

ونصح إلى سلوك محور النصور بدلا من صلاح سالم، كما يفضل سلوك الكورنيش بدلا من الأتوستراد.