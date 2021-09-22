فى جامعة الجلالة.. اليونسكو تناقش العمل من أجل وضع استراتيجية العلم المفتوح

جدة - نرمين السيد - تتواصل فعاليات المنتدى الإقليمى الأول للعلم المفتوح فى المنطقة العربية" الذى تنظمه اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو بالتعاون مع جامعة الجلالة ومكتب اليونسكو الإقليمى بالقاهرة، على مدار يومى (21-22) سبتمبر 2021 بمقر جامعة الجلالة، تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى رئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو.





ويأتى ذلك ضمن المشروع الإقليمى "دعم عملية التشاور فى مجال العلم المفتوح فى المنطقة العربية"، بمشاركة ممثلين من وفود الدول العربية والإفريقية، ومندوبى اللجان الوطنية العربية لليونسكو وعلماء وباحثين وأكاديميين ومطورى البرمجيات وصناع السياسات وممثلى الشباب والناشرين وممثلى المجتمع المدنى والقطاع الخاص، لتقديم الممارسات والخبرات التوضيحية الفعالة، بالإضافة إلى المبادرات الناجحة فى مجال العلم المفتوح.



وانطلقت فعاليات الجلسة الثانية للمنتدى تحت عنوان "العمل من أجل وضع استراتيجية العلم المفتوح" وأدار الجلسة د. عبدالعزيز محسن المحلاوى الأستاذ المساعد بكلية الصيدلة جامعة القاهرة، بمشاركة د. إسلام أبوالمجد مستشار الوزير فى مجال تكنولوجيا الفضاء والشؤون الإفريقية ونائب رئيس الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء، ود. عمرو زكريا حمودة رئيس المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد، ود. عبدالوهاب جودة أستاذ ورئيس قسم علم الاجتماع بجامعة عين شمس، والمهندس ماجد الصادق مدير الشبكة المعلوماتية المصرية الوطنية للعلوم والتكنولوجيا بأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا.

أستعرضت الجلسة عددا من الموضوعات الهامة ذات الصلة بالعلم المفتوح، حيث تناولت سياسات واستراتيجيات دعم العلم المفتوح فى مصر، فضلا عن مناقشة العلوم البحرية المفتوحة وتبادل البيانات، إضافة إلى تحديات تطبيق العلم المفتوح واستخدامه عند وضع السياسات فى العالم العربى، وكذلك تطوير الجهود الوطنية نحو نظام بيئى يدعم العلم المفتوح.



كما انطلقت الجلسة الثالثة للمنتدى الإقليمى الأول للعلم المفتوح فى المنطقة العربية تحت عنوان "الآليات والمنهجيات الناجحة للعلم المفتوح" وأدار الجلسة د. هدير الهاشمى الباحثة بالمركز القومى للبحوث وعضو الهيئة الفنية للجنة الوطنية المصرية لليونسكو، بمشاركة د. جيوم ورنان مهندس شبكات الاتصالات وخدمات العلم المفتوح بأمستردام (افتراضيا)، والمهندس عبدالرحيم أعبو رئيس قسم تتبع التكوين المستمر فى قطاع التعليم العالى والبحث العلمى بالمغرب ود. شريف كامل محمود شاهين القائم بأعمال عميد كلية الأداب جامعة القاهرة، ود. عمر حلى مستشار المدير العام لمنظمة العالم الإسلامى للتربية والعلوم والثقافة (ايسيسكو)، ود. محمد يحيى أستاذ المناهج وطرق تدريس التربية الفنية بجامعة حلوان (افتراضيا).

ناقشت هذه الجلسة العلم المفتوح وذلك على دراسة حالة للشراكة بين هولندا ومؤسسة (Elsevier)، فضلا عن التعلم الإلكترونى فى الجامعات المغربية، إضافة إلى إنجازات وتحديات دور المكتبات الأكاديمية فى دعم ممارسات العلم المفتوح فى المنطقة العربية، وعناصر تفكير نحو جامعة مفتوحة، وكذا الأسس التربوية والأخلاقية لتصميم استراتيجية عربية.

وكانت اللجنة الوطنية قد نظمت الاجتماع التحضيرى للمرحلة الأولى للمشروع الإقليمى "دعم عملية التشاور فى مجال العلم المفتوح فى الدول العربية" فى 26 ابريل 2021 افتراضيا.



يذكر أن المؤتمر العام لمنظمة اليونسكو فى دورته الـ40 قرر صياغة مشروع توصية العلم المفتوح وفقا لدستور اليونسكو والقواعد الإجرائية المتعلقة بالتوصيات المقدمة إلى الدول الأعضاء والإتفاقيات الدولية، وشارك فريق مصرى لوضع بعض التعليقات على هذه التوصية، وأخذت اللجنة الاستشارية للعلم المفتوح وأمانة اليونسكو هذه التعليقات فى الإعتبار فى مسودة نص التوصية والتقرير النهائى الذى أرسل إلى الدول الأعضاء فى اليونسكو مارس 2021.