/651509/غدا-انخفاض-طفيف-بدرجات-الحراره-والعظمي-بالقاهره-تسجل-32

مع بداية شهر الخريف والذي بدأ امس 21 من سبتمبر2021 حيث ينتظر المواطنين الاعلان عن حالة الطقس لمتابعة الطرق المتوقع بهاالشبورة المائيه وايضا الملابس المناسبه للجو بجانب ، بحث البعض عن المحاصيل التي تُزرع بشهر الخريف.

يكشف دوت الخليج تفاصيل حالة الجو غدا

اعلنت هيئة الارصاد الجويه عن احوال الجو المتوقعه غدا الخميس.

وسيشهد غدا انخفاض تدرجي في درجة الحرارة علي كافة الانحاء ليسود طقس مائل الحرارة نهارا علي القاهره الكبري والوجه البحري والسواحل الشماليه حار علي شمال الصعيد وجنوب سيناء شديد الحراره جنوب الصعيد.

وسيشهد ليلا طقس لطيف علي شمال البلاد والقاهره معتدل علي باقي الانحاء .

شبوره مائيه في الصباح الباكر

وتسود شبوره مائيه في الصباح الباكر حتي السابعه صباحا،وذلك علي الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه والمؤديه من والي القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشماليه ومدن القناه وجنوب سيناء .

وتكون نسبة الرطوبه علي القاهرة والوجه البحري مابين 84 حتي 88 مما يزيد ارتفاع درجة الحرارة المحسوسه درجتين عن الطبيعي فتكون الحرارة المحسوسه غدا 34