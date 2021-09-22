/651519/محافظ-البحيرة-يفتتح-معرض-أهلا-مدارس-بكفر-الدوار-بأسعار-مخفضة-صور

افتتح اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة معرض اهلا بالمدارس بمدينة كفر الدور و الذى تنظمة الوحدة المحلية بالتنسيق مع مديرية التموين و المقام على مساحة ٣٠٠م٢ ويضم المعرض ( الزى المدرسى - الاحذيه- الشنط - الأدوات المدرسية ) ويتم البيع بأسعار إقتصادية وتنافسية، ويستمر المعرض من اليوم وحتى بداية العام الدراسي بمشاركة ٧ شركات عارضة، ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

وقد قام المحافظ بتفقد أقسام المعرض وأشاد بجودة وأسعار السلع المعروضة والتى تقل عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة من من ٢٥ % إلى ٤٠% وتناسبها مع كافة الأذواق ومستويات الدخول، مشيرا الى خطة المحافظة بالتوسع فى تنظيم مثل تلك المعارض بجميع المراكز والمدن للتيسير على المواطنين. محافظ البحيرة يفتتح معرض اهلا بالمدارس بكفر الدوار جدير بالذكر ان محافظ البحيرة قام منذ قليل بافتتاح معرض مماثل بابو حمص . يأتى ذلك فى إطار استعدادات محافظة البحيرة لاستقبال العام الدراسي الجديد وفى إطار خطة المحافظة لتوفير السلع والمستلزمات المدرسية ذات الجودة العالية والأسعار التنافسية لتخفيف الاعباء عن كاهل أولياء الأمور ومحدودى الدخل والتيسير عليهم. محافظ البحيرة يفتتح معرض اهلا بالمدارس بكفر الدوار وفى سياق متصل قام اللواء المحافظ بافتتاح فرع أسواق فتح الله الجديد بكفر الدوار لتوفير السلع الغذائية وكافة المستلزمات للمواطنين. رافق المحافظ خلال الافتتاح الدكتورة نهال بلبع نائب المحافظ المهندس حازم الاشمونى السكرتير العام اللواء محمد شوقى بدر السكرتير العام المساعد و اللواء أحمد مرزوق رئيس مدينة كفر الدوار ووكلاء وزارة التموين والتضامن الاجتماعي والتربية والتعليم و عدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ عن دائرة كفر الدوار والقيادات التنفيذية.

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