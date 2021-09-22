تحقيقات .. « نزيف على الأسفلت »...مصرع وإصابة 23 شخصًا من بينهم أطفال في حوادث مختلفة بالمحروسة

/651486/تحقيقات---نزيف-على-الأسفلت-مصرع-وإصابة-23-شخصا-من-بينهم-أطفال-في-حوادث-مختلفة-بالمحروسة

شهدت بعض محافظات المحروسة، حوادث طرق، خلال الساعات الماضية، ومن أبرزها «مصرع شاب وإصابة 8 أشخاص آخرون في حادث تصادم سيارتين ميكروباص بالبحيرة ومصرع وإصابة 11 في حادث تصادم بالطريق الدولي الساحلي بالدقهلية وإصابة 4 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي ببنى سويف».

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل حوادث

مصرع شاب وإصابة 8 أشخاص آخرون في حادث تصادم سيارتين ميكروباص بالبحيرة

وكان شهد طريق أبو المطامير فى محافظة البحيرة، حادث تصادم سيارتين ميكروباص ونصف نقل، مما أسفر عن مصرع شاب، وإصابة 8 أشخاص آخرون، وتم نقل المصابين إلى مستشفى أبو المطامير المركزى لتلقي العلاج اللازم.

وترجع تفاصيل الحادث عندما تلقى اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة، إخطارا بالحادث من شرطة النجدة، وبالفحص والأنتقال أتضح وقوع حادث تصادم سيارة نصف نقل وميكروباص بطريق أبو المطامير بالقرب من قرية كوم الفرج، مما أسفر الحادث عن مصرع شاب وإصابة 8 آخرين بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم.

وعلى الفور تم نقل المصابين إلى مستشفى أبو المطامير المركزى، لإسعافهم وتلقى الرعاية الطبية اللازمة، كما تم نقل المتوفى إلى ثلاجة حفظ الموتى بنفس المستشفى، تحت تصرف النيابة العامة، وتم تحرير المحضر اللازم تمهيدا لإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

مصرع وإصابة 11 شخصًا في حادث بطريق الدقهلية

و شهد أيضًا طريق «دمياط – كفر الشيخ الدولي»، أمام مدينة جمصة، بمحافظة الدقهلية، حادث تصادم بين سيارة نصف نقل محملة بالعمال، مما اسفر عن مصرع شخص وأصابة 10 أشخاص آخرين، نتيجة عبور الدراجة النارية من فتحة غير شرعية في الطريق.

وكان تلقي اللواء مدير أمن الدقهلية إشارة من مأمور قسم شرطة جمصة، بوقوع حادث تصادم بين سيارة نصف نقل قادمة من دمياط محملة بالعمال، ودراجة نارية، في منطقة الكسارة، ما تسبب في وقوع عدد كبير من الإصابات.

على الفور انتقل رجال الحماية المدنية ، وتم الدفع بـ4 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث، وأتضح إصابة 11 عاملا ومصرع أحدهم في الحال، و تم نقل المصابين إلى مستشفى جمصة المركزي، وتحويل بعضهم إلى مستشفى الأزهر بدمياط الجديدة وذلك لخطورة حالتهم.

إصابة 4 أشخاص في انقلاب سيارة ببنى سويف

كما شهد طريق الصحراوى الشرقى بدائرة محافظة بنى سويف، حادث انقلاب سيارة ملاكي عند نفق سنور، مما أسفر عن إصابة 4 أشخاص، وعلى الفور تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة.

وتعود تفاصيل الحادث عندما اللواء طارق مشهور، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن بنى سويف، إشارة من شرطة النجدة يفيد بإنقلاب سيارة ملاكي عند نفق سنور بالطريق الصحراوي الشرقي بدائرة محافظة بداخلها سيدتان وطفلتين، ووجه على الفور بسرعة نقل المصابين إلى أقرب مستشفى لتلقى العلاج اللازم.