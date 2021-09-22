غدا.. وزيرة التضامن تزور الفيوم لتفقد المدارس المجتمعية

جدة - نرمين السيد - وذكرت وزارة التضامن - فى بيان اليوم الأربعاء - أنه من المقرر أن تتفقد الوزيرة أيضا إحدى عيادات 2 كفاية، حيث تلتقى مع عدد من المستفيدات من خدمات العيادات.

ومن المقر أن تطلق الوزيرة، خلال الزيارة، مبادرة تتلف فى حرير، حيث تقوم بتوزيع الأنوال على المستفيدين فى المحافظة، على أن تختتم الوزيرة الزيارة بفعالية تدشين قافلة التمكين الاقتصادى التى ينظمها برنامج فرصة.

