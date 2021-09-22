تعويم المركب العملاق المائل فى النيل منذ أسبوعين بالدقهلية.. لايف وصور

انتهت منذ قليل أزمة المركب المائل بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية بعد نجاح تعويمها، حيث تكللت جهود القائمين على ازمة المركب على مدار 14 يوما، على جنوحها بنهر النيل بالمنصورة، واستمرار محاولات الإنقاذ وعودة المركب المائل بمنطقة المشاية السفلية بمدينة المنصورة إلى مكانها الطبيعى .

وأكد أصحاب المركب أن تعويم المركب جرى بمعرفة شركة خاصة تم الاستعانة بها بالتنسيق مع الفنيين والعمال المتخصصين بمحافظة دمياط، حيث تم الاستعانة بهم للمساعدة فى استعادة توازن المركب المائل وعودته لاتزانها، وذلك عن طريق استخدام 4 معدات ثقيلة (كراكات) ولودر، للمساعدة فى رفع المركب، بالإضافة إلى بعض أعمال التعويم الأخرى.

وكان الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، وجه بتشكيل لجنة فنية على مستوى عال برئاسة نائب المحافظ، لفحص تراخيص جميع المراكب العائمة بالنيل، والتأكد من كافة إجراءات السلامة وتوافر الاشتراطات الخاصة بالمراكب الراسية فى النيل بنطاق محافظة الدقهلية.

وأكد محافظ الدقهلية، أن اللجنة تضم فى عضويتها مسئولى الحماية المدنية ومديرية الطرق وكافة الجهات المعنية، على أن تقوم اللجنة بعرض تقرير شامل بما تم من فحص لجميع المراكب العائمة لاتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها، حرصا على سلامة المواطنين مرتادى هذه المراكب بنطاق المحافظة.

وقد شهد شارع المشاية بمدينة المنصورة حالة من الهلع بعد سماع صراخ استغاثة من المواطنين يوم الخميس. الماضى، بسبب غرق أحد المراكب النيلية الموجودة، وعلى الفور توجهت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وتم التحفظ على المكان واتخاذ الإجراءات الأمنية.

وقد قام العمال والفنين ببدء عمليات إنقاذ المركب من خلال تركيب (ويرات حديدية) بجسم المركب لشدة من ناحية وبدء عملية الرفع وإجراء الإصلاحات بالمركب من الجهة الأخرى، وأشار أحد المسئولين بأن هذا العملية سوف تأخذ بعض الوقت لتجهيز المركب والأدوات التى سوف تستخدم فى عملية الإصلاح واللحام .

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