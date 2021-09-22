/651508/بيديني-مصروف 5 جنيه-سميرة-في-دعوى-خلع-أمام-محكمة-الأسرة-بعين-شمس

«بيديني مصروف 5 جنيه».. بهذة الكلمات رفعت ربة منزل تدعى «سميرة» تبلغ من العمر الـ25 عامًا ، دعوى خلع ضد زوجها «سامح» 30 عامًا، أمام محكمة الأسرة بعين شمس.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية حكاية زوجة داخل محكمة الأسرة عين شمس

قالي مش المرأة نصف المجتمع

روت الزوجة لـمراسلة «دوت الخليج»: «متجوزة بقالي سنتين، جواز عن حب 6 سنوات، وعندي طفلي «ولد وبنت»، أول الجواز كان زوجي بيديني 5 جنيه، ويقولي هاتي الأكل بيهم وأصرفي على البيت، لحد ما ساب شغله، وبقا قاعد في البيت، وكل لما أقوله إنزل إشتغل عشان يصرف علينا يقولي وأنا مالي أنزلي أشتغلي أنتي وأصرفي علينا مش انتى المفروض مصاريف البيت عليكى ، وراح قال لي «مش المرأة نصف المجتمع»، أنزلي أنتي وهاتي فلوس».

إيجار الشقة

وأشارت الزوجة في دعواها أمام محكمة الأسرة بعين شمس :«ومبيرضاش يصرف عليا أنا والعيال، ومبيدفعش فلوس الكهرباء ولا النور ولا إيجار الشقة كل شهر، وبنزل أجيب فلوس من أهلي، وأدفع كل مصاريف البيت، أنا زهقت ولا كأني متجوزة، مشيت وروحت عند أهلي مرضوش يدوني فلوس وأتبهدلت أنا والعيال وقالولي «مش ده اللي قعدتي تقولي عليه الزوج المثالي، بحبة يا ماما ».

إختمت الزوجة في دعواها أمام محكمة الأسرة: «أنا مش عارفة أعمل أيه، وأجيب فلوس منين ليا أنا وعيالي أنا أتبهدلت كتير، وروحت عند خالتي عشان تصرف عليا أنا وعيالي، عقبال لما أنزل أشتغل وأصرف عليا، ولجأت الي محكمة الأسرة بعين شمس لرفع دعوى خلع ضده».