رسمياً.. تخفيض عقوبة شيكابالا لثمانية مباريات و250 ألف جنيه

/651520/رسميا-تخفيض-عقوبة-شيكابالا-لثمانية-مباريات-و250-ألف-جنيه

ويرصد تحيا مصر التفاصيل:

وجاء قرار لجنة التظلمات التابعة لإتحاد الكرة بتخفيض عقوبة لاعب فريق الزمالك، لثمانية مباريات،وتوقيع علية غرامة ٢٥٠ الف جنيه خلال اجتماعها المنعقد خلال الوقت الحالى بمقر الاتحاد.

وكانت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلنت إيقاف لاعب نادي الزمالك محمود عبدالرازق شيكابالا 8 أشهر وتغريمه 500 ألف جنيه وذلك بعد أحداث مباراة الفريق أمام البنك الأهلي في اخر جولات الدوري المصري للعام الماضي .

مران الزمالك

ركز الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون على بعض الجوانب البدنية خلال التدريب الصباحي للفريق اليوم الأربعاء، على ملعب فندق الإقامة خلال معسكر الفريق ببرج العرب .

وأدى لاعبو الفريق، تدريبات استشفائية وإطالات قبل خوض تدريبات الجري حول الملعب لمدة 20 دقيقة.

ومن المقرر أن يخوض الفريق تدريبه المسائي في الخامسة مساء اليوم على ملعب فندق الإقامة ببرج العرب.

ويستعد الزمالك لمواجهة توسكر الكيني في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا، والمقرر لها أحد يومي 15 أو 16 أكتوبر المقبل.

قام الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بتقسيم اللاعبين لأربع مجموعات خلال التدريب الصباحي للفريق الأبيض اليوم الأربعاء على ملعب فندق الإقامة بمعسكر برج العرب.

وأدت كل مجموعة من المجموعات الأربع، تدريبات مراوغة وتسديد ركلات جزاء، تحت إشراف كارتيرون والبرتغالي فيرناندو مدرب الأحمال والبرازيلي أوليفيرا مدرب حراس المرمى بالفريق.

ويستعد الفريق لمباراة توسكر الكيني في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا، والمقرر لها أحد يومي 15 أو 16 أكتوبر المقبل.

كارتيرون

ويتمسك المدرب بضم مهاجم أجنبي جديد في الفريق وسط النقص العددي وعدم تواجد سوى الثنائي سيف الدين الجزيري ومروان حمدي فقط.

وأخطر المدير الفني الإدارة بأنه حال تعثر ضم مهاجم اجنبي فالأفضل هو استمرار عمر السعيد وعدم إعارته بعد العروض العديدة التي تلقاها اللاعب من بعض الأندية في الدوري وعلى رأسها الجونة الذي يرغب في تجديد إعارته.

وكان الزمالك أعار مهاجمه الصاعد أسامة فيصل إلى صفوف البنك الأهلي لمدة موسم بناء على طلب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق.

ومن المقرر أن ينتظم الفريق في معسكر مغلق ببرج العرب ابتداء من يوم ٢٠ سبتمبر استعدادا للقاء أسوان.

حمدي النقاز

أعلن نادي الزمالك عن انضمام الدولي التونسي حمدي النقاز لصفوف الفارس الأبيض، وذلك بعد فسخ تعاقدة مع ناديالترجي التونسي.

وكانت اللجنة المكلفة بإدراة نادي الزمالك برئاسة حسن لبيب قد تواصلت مع اللاعب من أجل التعاقد معه واللعب لنادي الزمالك مقابل تنازل اللاعب عن قضيتة التي حصل بها على حكم نهائي من الاتحاد الدولي "فيفا".

الجدير بالذكر ان حمدي النقاز لعب لنادي الزمالك قبل رحيلة الي نادي الترجي التونسي, وخلال الفترة التى قضاها مع الزمالك لعب 34مباراة مع القلعة البيضاء، استطاع أن يصنع 4 أهداف، ولم يسجل، وحصل على 7 إنذارات .

وتمكن اللاعب التونسى من الحصول مع الزمالك على 4 بطولات وهم كأس السوبر المصرى السعودى والكونفدرالية وكأس مصر مرتين .