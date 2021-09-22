النائبة غادة علي من قنا: خدمات المواطن المصري حق مشروع ودورنا تحقيقه

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قامت الدكتورة غادة علي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، المدير الإقليمي لمجموعة «نيو ايجيبت»، بزيارة لقرى ومراكز محافظة قنا، وكان في استقبالها أهالي قنا وسط هتافات وكلمات شكر للدولة المصرية ممثلة في تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لاهتمامها بقرى ومراكز الصعيد التي ظلت مهملة لسنوات من قبل.د

دوت الخليج

النائبة غادة علي تبدأ جولتها من محافظة قنا

وبدأت النائبة غادة علي، جولتها في محافظة قنا، بزيارة لدور الأيتام في قرية طوبيا وسلمتهم الأدوات والمستلزمات المدرسية المقدمة بدعم من مؤسسة نيو اجيبت الدولية والمستمر منذ 2018، من خلال حفل فني كرمت خلاله الأطفال المتميزين وشجعتهم على التفوق الدراسي ووعدتهم بحل مشاكلهم كافة، جاء ذلك بحضور البرلماني السابق ماجد طوبيا.

نائبة التنسيقية تجتمع بعمدة قرية المقربية في مجلس عرفي

‎وقامت نائبة التنسيقة جولتها في محافظة قنا بزيارة لقرية «المقربية» بدعوى من عمدة القرية محمود غلاب، للاجتماع بممثلي قرى «الترمسة، العركي، الدهسة، الكوم الأخضر، فرشوط، حجازة، الشعراني، المقربية في مجلس عرفي صعيدي، وذلك لمناقشة مقترحاتهم وعرض طلباتهم، ووجه خلال اللقاء أهالي القرى الشكر للنائبة غادة علي على جهودها في دعم مراكز الشباب وتقديم الخدمات اللازمة للأهالي، مشيدين بتجربة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، التي أنتجت نواب يجيدون التواصل مع أطياف الشعب المصري وخاصة في الأماكن النائية ويسهلون لهم الحصول على الخدمات المقدمة من الدولة المصرية، بل ويستمعوا للمشكلات العامة ويحولنها لمشروعات قوانين تخدم الملايين من المصريين بعد ذلك.

استعراض مشاكل الشارع القناوي ومقترحات حلولها في مؤتمرشباب قنا

وعقدت النائبة غادة علي، مؤتمرا لشباب قرى ومراكز محافظة قنا المختلفة، استعرضت خلاله جهود نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين خلال دور الانعقاد الأول، واستعمت لمشكلات الشباب التي تواجههم في القرى، وكذلك العقبات التي تواجه ذويهم في مجالات الزراعة والري والصناعة الزراعية والصرف الصحي والترع والكهرباء والوحدات الصحية، بالإضافة للمشروعات الصغيرة وتنميتها، ولاقى المؤتمر ترحيبا كبيرا من قبل المجتمع القناوي مشيدين بالتواصل معهم على أرض الواقع والاستماع لهم وتلبية مطالبهم بشكل فورى.

متابعة ميدانية لمراكز الشباب وتنفيذ مقترحات الدعم والتطوير

كما اختتمت الدكتورة غادة علي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، زيارتها بجولة تفقدية لمتابعة أعمال التطوير والدعم المقدم من وزارة الشباب والرياضة بناء على طلباتها السابقة لمراكز الشباب على مستوى المحافظة، وهي مراكز شباب «رفاعة، نجع سلامة بقرية حجازة مركز قوص، القبيبة بمركز فرشوط»، مستمعة خلال الجولة لمطالب الشباب في المراكز ومقترحاتهم للتطوير.

ومن جانبها، أكدت النائبة غادة علي، على دور نواب التنسيقية في التواجد والتواصل مع الشعب المصري على مستوى محافظات الجمهورية، وتلبية مطالبهم، موضحة أن الجمهورية الجديدة تقوم على رضا المواطن المصري وحصوله على حقوقه المشروعة، لافتة إلى أن ذلك ظهر جليا في المشروعات الرئاسية وخاصة مبادرة حياة كريمة التي قدمت للمواطن المصري حياة أدمية تليق به، ولافتة إلى تقديمها المزيد من الجهد والخدمات لسكان محافظات الصعيد كونها دائرة ترشحها في مجلس النواب.