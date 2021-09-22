نشوى مصطفى تزامنًا مع انتشار حالات الانتحار:«تنمر الأهل على الأطفال سبب انتحارهم»»

/651524/نشوى-مصطفى-تزامنا-مع-انتشار-حالات-الانتحارتنمر-الأهل-على-الأطفال-سبب-انتحارهم

علقت الفنانة نشوى مصطفى على ظاهرة «الانتحار» وانتشارها بين الشباب والأعمار صغيرة السن، والتي صارت تشكل خطرًا على المجتمع، في إشارة منها إلى أن السبب الرئيسي وراء زيادة حالات الانتحار هو تنمر الأهل على أطفالهم.

دوت الخليج يرصد تعليق الفنانة نشوى مصطفى على حالات الانتحار المنتشرة.

نشوى مصطفى تسلط الضوء على واجب المدرسة تجاه الأطفال والمراهقين

قالت نشوى خلال حلقة برنامجها بنت البلد، المُذاع عبر شاشة قناة صدى البلد 2: "إن الله سيحاسبنا جميعًا على جميع حالات الانتحار من الشباب والشابات صغار السن، لأنه واجب على الأسرة الصغيرة المتمثلة في الأب والأم والأخوات والأهل والأصدقاء المقربين، والأسرة الكبيرة المتمثلة في المدرسة والنادي والمعارف وحتى الجيران، أن يراعوا هؤلاء الشباب نفسيًا".

وعن دور الأهالي تجاه أبنائهم قالت: "أن الأهالي يجب أن يهتموا بأمور أبنائهم وأن ينتبهوا لما يُحزنهم ويؤثر في مشاعرهم، والأوقات التي يمرون فيها بتوتر، واختلاف هرموناتهم نتيجة اختلاف مراحلهم العمرية، فسيأتي حسابنا عند الله لنا جميعًا حتى إذا كنا لا نعرفهم بشكل شخصي، وإذا فقد المُنتحر صلة الأمل بالله سبحانه وتعالي، فلا يصح أبدًا أن أطلق عليه لفظ كافر، فالله رحيم ورحمن وعنده وحده الحساب".

نشوى مصطفى تدعو الآباء إلى تغير فكرهم بما يتناسب مع أولادهم

وتابعت نشوى:"هو واجب مُتأصل في كافة الأديان السماوية، وأود أن أوجه رسالة إلى كافة الآباء والأمهات، أن الله أعطانا هدايا، فلا بد أن نتعامل مع أولادنا بفكر جديد لأنهم جيل مختلف عنا، وأن نتبع معهم أكثر من أسلوب في التربية، والأهم هو أن أجعل أولادي أصدقاء لي، وأن أكف عن التنمر بهم، وتصدير الصورة السلبية فيهم ونُبرزها بشكل دائم، فالحياة صعبة بطبيعة الحال، ولا يجب أن نجعلها صعبة علينا أيضًا، فالحالة النفسية مهمة جدًا لأولادنا، فيجب أن نستمع إليهم جيدًا، فأنا أئمن شخص عليهم، ولا يصح أن نتركهم لأصدقاء السوء، فالهوادة واللين أساس التربية، والعُنف لا ينتج عنه سوى عنف".

برنامج بنت البلد لنشوى مصطفى

يذكر أن برنامج «بنت البلد» الذي تقدمه الفنانة نشوى مصطفى على فضائية صدى البلد 2 من إنتاج وكالة “G.MEDIA” ورئيس مجلس إدارتها المنتج “خالد الغنيمي”، والتي أنتجت خلال سنوات عدد كبير من البرامج لمختلف القنوات المصرية، منها برنامج “هالة مصرية” للفنانة هالة فاخر، وبرنامج “في إيد أمينة” تقديم الإعلامية أمينة شلباية، وبرنامج “مسا الورد” تقديم الفنانة مادلين طبر، وبرنامج “ليالي تن” الذي تقدمه الإعلامية بوسي شلبي، وبرنامج “ست الكل” الذي تقدمه الفنانة “سلوى عثمان.