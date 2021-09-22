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«شنطتك ..هديتنا» للاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تصل أبنوب بالصعيد ..وممثلى الحكومة: أداء المجتمع المدنى بيتغير للأفضل

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ريهام أحمد 0 تبليغ

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/651525/شنطتك-هديتنا-للاتحاد-المصري-لتمويل-المشروعات-المتوسطة-والصغيرة-ومتناهية-الصغر-تصل-أبنوب-بالصعيد-وممثلى-الحكومة-أداء-المجتمع-المدنى-بيتغير-للأفضل

بحضور ورعاية النائب ياسر عمر أمين مستقبل وطن بأسيوط

شهد مركز أبنوب بمحافظة أسيوط محطة جديدة من محطات مبادرة «شنطتك-هديتنا» والمقدمة من الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغروالتى تستهدف دعم أبناء عدد من مستفيدي التمويل متناهي الصغر من أعضاء الاتحاد مع الاستعداد للعام الدراسى الجديد فى ضوء المسئولية المجتمعية التي ينتهجها الاتحاد والأعضاء من الجمعيات الأهلية وشركات التمويل متناهي الصغر.

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جاء ذلك بمشاركة  النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة أسيوط، وممثلين من وزارة التربية والتعليم والتضامن ورئيس مركز ومدينة أبنوب وعدد من ممثلى  جمعية تنمية المجتمع لرعاية الأيتام بأبنوب، حيث وجه المشاركين الشكر والتقدير للاتحاد المصرى لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على دعم الجميعات العاملة بتنمية المجتمع والتى تضع المواطن فى أولوياتها دائما.

 

«شنطتك ..هديتنا» للاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تصل أبنوب بالصعيد

 

وقام أعضاء جمعية تنمية المجتمع لرعاية الأيتام بتوزيع الشنط على الأسر المستفيدة وأبنائهم، حيث أكد موسى عبد الناصر،  رئيس جمعية تنمية المجتمع لرعاية الأيتام،  أن الاتحاد المصرى لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يولى إهتماما كبير المواطن المصرى من محدودى الدخل، ويبادر دائما فى مشاركاتهم بمثل هذه المناسبات التى قد تكون بها الأعباء كبيرة وكبيرة، مشيرا إلى أن  الصعيد دائما ما يحتاج للإهتمام  والاتحاد يضع الصعيد دائما فى الاهتمام من خلال الجمعيات التى تعمل فى كل المجالات وخاصة  التعليم.

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وأكد رئيس جمعية تنمية المجتمع لرعاية الأيتام بأنبوب، أن مثل هذه المبادرات ترجمة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، والذى يتحدث دائما بشأن جهود المجتمع المدنى مع الدولة المصرية والبناء والتطوير، ومساعدة المواطنين، بجانب أن إحدى محاور الفلسفة الخاصة  بعمل الاتحاد والجمعيات هو مكافحة الفقر ودعم محدودى الدخل، موجها الشكر للاتحاد المصرى على دعمه الدائم للجمعيات من أجل أداء مهامهم التى تخدم المواطن فى المقام الأخير.

من ناحيتها  أكد جيهان محمد حسن، مدير إدارة التضامن بمركز أبنوب محافظة أسيوط، أن جهود جمعيات المجتع المدنى مقدرة وتصب دائما فى صالح المواطن، مشيرا إلى أن الإهتمام بالجانب التعليمى يتماشى مع رؤية الدولة المصرية التى  تعمل من أجل تطوير منظومة التعليم والنهوض بها، مؤكدة على أن مبادرة شنطتك قد تكون بسيطة ولكن تأثيرها الإيجابى كبير.

ممثلى الحكومة: أداء المجتمع المدنى بيتغير للأفضل

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وأتفق معها محمد حسان البحر، مدير الإدارة التعليمية بأبنوب،  مؤكدا على أن كل خطوة من أجل الإهتمام بالطلا ب والأطفال من محدودى الدخل تكون دائما محل تقدير من جانب  المجتمع، خاصة أن مثل هذه الجهود يكون لها تأثير إيجابى على حياة الأسرة المختلفة، مؤكدا على أن جهود الجمعيات فى الصعيد مقدر، موجها الشكر للاتحاد ولأعضاء مجلس النواب .

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تاج أبو سلامة، رئيس مركز ومدينة أبنوب، أكد على أن الاهتمام بالتعليم من جانب جمعيات المجتمع المدنى، خطوة مقدرة، خاصة أن بالتعليم والإهتمام به  نكون أمام رؤية وفكر مختلف من جانب المجتمع المدنى  تجاهمعملهم فى الشارع المصرى وخاصة بالصعيد.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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