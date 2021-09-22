/651527/فنى-دش-يكتم-أنفاس-عجوز-حتى-الموت-لسرقتها-بالعمرانية--النيابة-تأمر-بتشريح-الجثة

قررت النيابة العامة بجنوب الجيزة، اليوم الأربعاء، بتشريح جثة عجوزة لقيت مصرعها خنقًا داخل شقتها بالعمرانية في الجيزة، على يد فني دش بغرض سرقتها، كما أمرت الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات لكشف غموض وتفاصيل الواقعة، وانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة ومعرفة سبب وتوقيت الوفاة.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل مقتل عجوزة في ظروف غامضة بالجيزة

تفاصيل الواقعة

ترجع تفاصيل الجريمة عندما تلقى قسم شرطة العمرانية من غرفة النجدة، يفيد بالعثور على جثة سيدة عجوزة مقتولة داخل شقتها بمنطقة العمرانية التابعة لمحافظة الجيزة، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى الجريمة.

وكشفت تحريات ضباط المباحث، وجود جثة عجوزة بها آثار خنق حول الرقبة، وبإجراء التحريات اللازمة أتضح أن وراء ارتكاب الواقعة «فني دش»، أقدم على قتلها وسرقة مبلغ مالي وشاشة، من داخل شقتها الخاصة.

ونجحت الأجهزة الأمنية في إلقاء القبض على المتهم، وبمواجهته أمام رجال المباحث، اعترف بإرتكاب الواقعة، وإعترف خلال التحقيقات، معه أنه كان يتردد على المجني عليها، لذلك قرر قتلها وسرقتها.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

وفي سياق أخر عثر أهالي قرية صنبو بمركز ديروط في أسيوط، على جثة طفل يبلغ من العمر 10 عامًا، مذبوحا داخل الزراعات، فيما باشرت الأجهزة الأمنية تولي التحقيقات اللازمة.

تفاصيل الواقعة

تلقت مديرية أمن أسيوط ، إشارة من مأمور مركز شرطة ديروط يفيد بورود بلاغ من أهالي قرية صنبو بالعثور على جثة طفل مذبوحا داخل الزراعات بجوار طريق قرية صنبو العرقوب.

وعلى الفور انتقل رجال مباحث المركز واتضح من المعاينة الأولية والفحص، أن الجثة لطفل يدعى « مصطفى أ » يبلغ من العمر 10 سنوات مقيم قرية الشيخ مساعد، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.