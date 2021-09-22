حسن عمر ناعياً المشير طنطاوي: كان بطلًا حقيقيًا وقائدًا ملهمًا

/651529/حسن-عمر-ناعيا-المشير-طنطاوي-كان-بطلا-حقيقيا-وقائدا-ملهما

نعى النائب حسن عمر حسنين، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، المشير حسين طنطاوي، وزير الدفاع الأسبق، الذي وافته المنية صباح أمس الثلاثاء عن عمر ناهز 86 عامًا.

دوت الخليج

النائب حسن عمر: المشير طنطاوى كان واحدًا من أخلص أبناء مصر

وقال عضو مجلس النواب، حسن حسنين:«أتقدم بخالص العزاء والمواساة للشعب المصري، في وفاة المشير محمد حسين طنطاوي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق».

وتابع عضو مجلس النواب، حسن عمر: «لقد كان المشير طنطاوي واحدًا من أخلص أبناء مصر، ساهم في صناعة الأمجاد والبطولات في حرب أكتوبر وغيرها من الحروب وسجّلها التاريخ بحروف من نور، كما كان بطلًا بحق وقائدًا حكيمًا عندما طلب لذلك في أصعب الفترات التي تعرضت لها مصر من مخاطر هددت أمنها وسلامتها».

حسن عمر: المشير طنطاوى تحمل الكثير من أجل إنقاذ مصر

وأكد النائب حسن عمر، أن المشير حسين طنطاوي تحمل الكثير من أجل إنقاذ مصر من الضياع، وإنحاز فقط للوطن دون غيره، وعمل بإتقان وبحكمة القائد الملهم في فترة حالكة مرت بها الدولة في أواخر يناير من عام 2011، حتى عبر بمصر إلى بر الأمان، رحم الله المشير طنطاوي، وأسكنه فسيح جناته، وألهم أسرته ومحبيه الصبر والسلوان.