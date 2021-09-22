قومى المرأة يحذر من تواجد الأطفال على مواقع التواصل الاجتماعى لمدة طويلة

جدة - نرمين السيد - أكدت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة، ضرورة توخى الحذر من تواجد الأطفال على مواقع التواصل الاجتماعى لفترات طويلة لما تسببه هذه المواقع من أمراض نفسية عند الأطفال، محذرة من بعض الأفكار والمحتوى الموجود على تلك المواقع والذى يحمل العديد من الأفكار المغلوطة.







جاء ذلك خلال مشاركتها اليوم الأربعاء، فى حوار مفتوح ضمن احتفالية تسليم جوائز الفائزين بالدورة الثانية لجائزة الملك عبد العزيز للبحوث العلمية فى قضايا الطفولة والتنمية تحت عنوان "تمكين الطفل العربى فى عصر الثورة الصناعية الرابعة" وذلك تحت رعاية وحضور الأمير عبد العزيز بن طلال بن عبد العزيز رئيس المجلس العربى للطفولة والتنمية.

شارك فى الحوار السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة الأمينة العامة المساعدة رئيسة قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية والدكتور مصطفى الفقى مدير مكتبة الإسكندرية.

ووجهت الدكتورة مايا مرسى، خالص الشكر والتقدير للأمير عبد العزيز بن طلال بن عبد العزيز رئيس المجلس، على الجهود المبذولة فى الدورة الثانية لجائزة الملك عبد العزيز للبحوث العلمية فى قضايا الطفولة والتنمية، كما وجهت تحية إعزاز وتقدير للمراكز البحثية الخاصة بالأبحاث المعنية بقضايا المرأة فى وطننا العربى.

وقالت الدكتورة مايا مرسى، إنه فى ظل جائحة كورونا تقع على الأمهات العديد من المسؤوليات والتى تتضمن تربية وتعليم أبنائها والتى تفرض عليها أعباء نفسية، مشيرة إلى ضرورة مشاركة الآباء زوجاتهم فى هذه المرحلة.

وطالبت بمراعاة ودراسة الاخلاقيات فى التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعى فى مجتمعاتنا العربية، والعمل على تقليل الفجوة بين جيل الأبناء والآباء، وتساءلت رئيسة المجلس القومى للمرأة عن المحتوى الذى يقدم للأطفال فى مناطق النزاعات بالمنطقة العربية، قائلة "إنهم أطفال شاهدوا الحروب وتم حرمانهم من التعليم وواجهوا رعب جائحة كورونا"، مشددة على ضرورة سد الفجوة التعليمية والرقمية لديهم، فهؤلاء الأطفال لابد أن يتمتعوا بالأمن والأمان والتعليم الجيد.

