محافظ شمال سيناء: تخفيض درجات القبول فى الثانوى العام والفنى للمرة الثانية

جدة - نرمين السيد - اعتمد الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، قرار مديرية التربية والتعليم، بتخفيض مجموع درجات القبول للالتحاق بمدارس التعليم الثانوى العام والخاص والفنى بالمحافظة (للمرة الثانية) من الطلاب الناجحين فى شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى (الشهادة الإعدادية) للعام الدراسى 2020 / 2021 بالدورين (الأول والثانى).





من جانبه، قال وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة حمزة رضوان - فى بيان اليوم الأربعاء - إنه تم تخفيض درجات القبول بالصف الأول الثانوى العام بجميع مدارس المحافظة 5 درجات ليصبح القبول بها بمجموع 210 درجات بدلا من 215 درجة، كما تم تخفيض درجات القبول بالصف الأول الثانوى الخاص بمدرسة العربى الخاصة بالعريش (وهى الوحيدة على مستوى المحافظة) 10 درجات ليصبح القبول بها بمجموع درجات 165 درجة بدلا من 175 درجة.

وأوضح وكيل الوزارة أنه تم تخفيض درجات القبول بمدارس التعليم الفنى بواقع 5 درجات للقبول فى مدرسة الشهيد محمد سمير شراب الثانوية الصناعية بنين بالعريش ليصبح 195 درجة بدلا من 200 درجة، 10 درجات للقبول فى مدرسة الشهيدة نهال محمد العقيد الثانوية الصناعية بنات بالعريش ليصبح 155 درجة بدلا من 165 درجة، 5 درجات للقبول فى مدرسة أبو بكر الصديق الثانوية المهنية بنين بالعريش ليصبح 170 درجة بدلا من 175 درجة، 5 درجات أخرى للقبول فى مدرسة بئر العبد الصناعية المشتركة ليصبح 185 درجة بدلا من 190 درجة.

وأشار إلى أنه تم تخفيض 7 درجات للقبول فى مدرسة الشيخ زويد الثانوية الصناعية المشتركة ليصبح 183 درجة بدلا من 190 درجة، 5 درجات للقبول فى مدرسة الشهيد اللواء هشام شاهين الثانوية التجارية بنات بالعريش ليصبح 190 درجة بدلا من 195 درجة، 5 درجات أخرى للقبول فى مدرسة الشهيد ملازم أول محمد إبراهيم سليمان الثانوية التجارية بنين ليصبح 160 درجة بدلا من 165 درجة، 5 درجات للقبول فى مدرسة بئر العبد الثانوية التجارية المشتركة ليصبح 175 درجة بدلا من 180 درجة، 5 درجات أخرى للقبول فى مدرسة الشيخ زويد الثانوية التجارية المشتركة ليصبح 165 درجة بدلا من 170 درجة.