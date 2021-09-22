وزير الخارجية يبحث مع نظيره الفيتنامى تعزيز التعاون بين البلدين

جدة - نرمين السيد - بحث وزير الخارجية ⁧‫سامح شكرى،‬⁩ اليوم الأربعاء، مع نظيره الفيتنامى بوى ثان سون، سُبل تعزيز التعاون الثنائى بين مصر وفيتنام فى شتى المجالات على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.





وقال السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، إن اللقاء تناول تنسيق الجهود بين البلديّن فى المحافل متعددة الأطراف. ويجرى وزير الخارجية - خلال تواجده فى نيويورك - اجتماعات ثنائية مكثفة مع عدد كبير من وزراء الخارجية المشاركين فى أعمال الجمعية العامة لمناقشة أوجه التعاون الثنائى مع تلك الدول، فضلاً عن إجراء مشاورات حول أبرز القضايا الإقليمية والدولية وسبل التنسيق إزاء التحديات المشتركة. كما تستهدف لقاءات الوزير شكرى عرض الإنجازات المُحققة على الصعيد الوطنى فى مختلف مناحى العمل السياسى والاقتصادى والاجتماعى وكيفية البناء عليها من أجل تعزيز المصالح المشتركة مع الدول الصديقة والشركاء الدوليين، وتحقيق أهداف السياسة الخارجية المصرية خلال المرحلة المُقبلة.

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