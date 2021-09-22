جدة - نرمين السيد - وشدد "شكرى" خلال الاجتماع على أهمية دعم جهود الاستقرار فى ليبيا وتماسك مؤسساتها الوطنية، وضرورة الاستجابة لإرادة الشعب الليبى فى تطلعاته المشروعة نحو ليبيا مزدهرة وذات سيادة على كافة ترابها الوطنى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شكرى يؤكد أهمية دعم جهود الاستقرار وتماسك المؤسسات فى ليبيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.