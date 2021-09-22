شكري يبحث مع وزير الخارجية والدفاع الأيرلندى الدفع بالعلاقات الثنائية 

بحث وزير الخارجية سامح شكري اليوم الأربعاء مع وزير الخارجية والدفاع الأيرلندي سيمون كوفني، العلاقات الثنائية بين مصر وأيرلندا وسبل الدفع بها قدماً، وذلك على هامش اجتماعات الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة .
وقال السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية إن الوزيرين ناقشا كذلك عددًا من القضايا الدولية والإقليمية محل الاهتمام المشترك، وذلك للتنسيق على ضوء رئاسة أيرلندا الحالية لمجلس الأمن.
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