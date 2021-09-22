شكري يبحث مع وزير الخارجية والدفاع الأيرلندى الدفع بالعلاقات الثنائية 

بحث وزير الخارجية ⁧‫سامح شكري‬⁩ اليوم الأربعاء مع وزير الخارجية والدفاع الأيرلندي سيمون كوفني، العلاقات الثنائية بين مصر وأيرلندا وسبل الدفع بها قدماً، وذلك على هامش اجتماعات الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة .

وقال السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية إن الوزيرين ناقشا كذلك عددًا من القضايا الدولية والإقليمية محل الاهتمام المشترك، وذلك للتنسيق على ضوء رئاسة أيرلندا الحالية لمجلس الأمن.