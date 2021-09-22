لمدة 6 ساعات.. انقطاع المياه عن الحى السابع والمنطقة الثامنة بمدينة نصر الجمعة

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، قطع المياه عن (الحى السابع بالكامل – المنطقة الثامنة) بمدينة نصر، لمدة 6 ساعات، وذلك اعتباراً من الساعة العاشرة مساء يوم الجمعة الموافق 24-9-2021 وحتى الساعة الرابعة صباح يوم السبت الموافق 25-9-2021 ،وذلك لمدة 6 ساعات، نظراً لأعمال المشروع القومى لقطار المونوريل، والذى يترتب عليه تحويل مسار خط المياه قطر 400مم بشارع ذاكر حسين تقطاع شارع ابو العتاهية بميدان انبى والمتعارض مع اعمال تنفيذ قطار المونوريل.

وتهيب الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، لافتة إلى أنه سيتم توفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.