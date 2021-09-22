وزير الخارجية يؤكد أهمية دعم جهود الاستقرار فى ليبيا وتماسك مؤسساتها الوطنية

أكد وزير الخارجية سامح شكرى مجددا أهمية دعم جهود الاستقرار في ليبيا وتماسك مؤسساتها الوطنية.
جاء ذلك خلال مشاركة وزير الخارجية اليوم الأربعاء في اجتماع لمجموعة مسار برلين حول ليبيا، الذى عقد على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك بمشاركة عدد من دول الجوار.
وقال السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن الوزير شكري شدد على ضرورة الاستجابة لإرادة الشعب الليبي في تطلعاته المشروعة نحو ليبيا مزدهرة وذات سيادة على كافة ترابها الوطني.
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