ضبط 62 قطعة آثار داخل سيارة ببورسعيد

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، جهودها لمكافحة جرائم التنقيب عن الآثار فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الحفر والتنقيب عن الآثار.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية كواليس القبض على 3 اشخاص بحوزتهم 62 قطعة أثرية

القبض على 3أشخاص بحوزتهم 62 قطعة أثرية

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بورسعيد، في القبض على 3 أشخاص أثناء استقلالهم إحدى السيارات، وبحوزتهم جهاز كشف معادن – 62 قطعة يشتبه فى أثريتها، وبمواجهتهم أمام جهات التحقيق، اعترفوا بأن المضبوطات حوزتهم أثرية وترجع للعصر الرومانى، وتحصلوا عليها عن طريق جهاز كشف المعادن بحوزتهم.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث جنائى بمديرية أمن بورسعيد، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، نتج جهوده عن قيام المتهمين سالفى الذكر بالتنقيب عن الآثار بإحدى المناطق الأثرية بدائرة قسم شرطة الجنوب ثانى ببورسعيد بالاتفاق مع (شخصين).

اعترافات المتهمين

وبعد تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما أمام جهات التحقيق، إعترفا بتمكنهما والمتهمين سالفى الذكر من الدخول إلى إحدى المناطق عن طريق المزرعة المجاورة لها والخاصة بأحدهم، وقد نجحوا في إستخراج كمية من القطع الأثرية، وتم بإرشادهم ضبطها بمسكن أحدهم وهى عدد من العملات الذهبية والمعدنية المختلفة – 10 تماثيل مختلفة الأشكال – 8 قطع حجرية – 2 قطعة أثرية – مجموعة من القطع المعدنية مختلفة الأشكال»، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.