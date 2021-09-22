مؤسسة المرأة المصرية الأفريقية تقدم ورش خياطة لقصار القامة.. فيديو

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تنظم مؤسسة المرأة المصرية والأفريقية للتنمية والخدمات، والمعهد الأفريقي الدولي للسلام ببروكسيل، برئاسة السفيرة نجوى إبراهيم، دورة تدريبية لتعليم فنون التفصيل والخياطة لقصار القامة، وذلك يوم السبت المقبل.

دوت الخليج

مؤسسة المرأة المصرية الأفريقية تقيم ورشة لتدريب قصار القامة

وتقيم مؤسسة المرأة المصرية والأفريقية للتنمية والخدمات، خلال الفترة المقبلة، عددًا من الورش والتدريبات لقصار القامة، وذلك لتطوير وتحديث قدراتهم فى فن الخياطة، وذلك بسنتر صلاح الدين بمدينة نصر.

وأعلنت المؤسسة إنه سيتم الإعلان عن موعد الورش الخاصة بتدريب قصار القامة بعد اكتمال عدد المطلوب للمشاركة فى الدورة، إلى جانب التطبيق العملي والذى سيكون بمشغل جمعية أبناء الجمالية بصلاح سالم.

وتسعى مؤسسة المرأة المصرية من خلال تلك المبادرة إلى تحسين قدرات قصار القامة للعمل من المنزل، بواسطة اتباع مهنة الخياطة والتفصيل.

هذا وكانت المؤسسة فى وقت لاحق، قد عقدت اجتماعها الدورى لرؤساء اللجان بالمؤسسة، بحضور الدكتور فوزي فاضل الأمين العام للمؤسسة، وعدد من أعضاء مجلس الأمناء والمستشارين بالمؤسسة.

وخرج الاجتماع بعدة قرارات جاء في مقدمتها إلغاء قرار تشكيل مجلس الأمناء للمؤسسة الحالى، وإعادة تشكيله من جديد.