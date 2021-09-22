بالأبيض المطرز.. نادية الجندي تنال جائزة الموريكس دور «صور»

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دوت الخليج يسعرض أحدث إطلالات النجمة نادية الجندي، التي طالما تميزت بالفخامة والأناقة.

نادية الجندي تتسلم جائزة الموريكس دور

ظهرت نادية الجندي بفستان أبيض مطرز بالدهبي والفضي، جاءت قصته على شكل كب من أعلى وكشف عن ساقيها من أسفل، كما أنها اعتمدت ميكاب هادئ أبرز جمالها.

نشرت الجندي الصورة عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، وعلقت عليهم موجهة الشكر للإعلامية مريم حسين على تقديمها الرائع لها.

وكان مؤسسي حفل جائزة «موركس دور» أعلنوا عن تأجيل الحفل نظرًا للأوضاع الصعبة التي تمر بها لبنان خاصة بعد انفجار خزان المحروقات في بلدة التليل في منطقة عكار شمالي لبنان الذي راح ضحيته 22 شخصا وإصابة 79 آخرين فضلا عن اعتذار عدد من النجوم العرب عن الحضور.

تعليق نادية الجندي على إلغاء حفل جائزة «موركس دور»

وعلقت الفنانة نادية الجندي على هذا الأمر من خلال حسابها الشخصي بموقع التدوينات “انستجرام”: “كل الشكر والتقدير على القرار الحكيم الذي اتخذه المقيمين على تأجيل حفل أفتتاح الموريكس دور في دورته العشرين وأرجاء الحفل في موعد آخر لاحقاً بسبب الظروف التي تمر بها البلاد .رغم أنني كنت سعيدة جداً بتكريمي الكبير في بيروت وحضورى هذا المهرجان العريق واجه الأبداع والثقافة والفن ورغم الجهود التي بذلت في تنظيم هذا الحفل الكبير بهدف بلسمه جراح بيروت وأهلها”.

وأضافت: "وأتمني إن شاء الله قريباً جداً أن أشارك في هذا الحدث الكبير على أرض لبنان بلدي الثاني بعد انتصارها وخروجها من أزمتها بإذن الله وستعود لبنان أقوى من الأول تحيا لبنان وشعب لبنان".

نادية الجندي تحتفل بتعافي ياسمين عبد العزيز

وحرصت النجمة الكبيرة نادية مؤخرًا على تهنئة الفنانة ياسمين عبد العزيز بتعافيها، فنشرت الجندي صورة ياسمين عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام» وعلقت عليها قائلة: "ألف ألف حمد الله على سلامتك يحبيبتي.. إن شاء الله ترجعي لبلدك وفنك وجمهورك في أقرب وقت، والحمد لله أنك بقيتي بخير ربنا يحفظك من كل شر، تمنياتي لكي بالشفاء العاجل ودوام الصحة والنجاح".