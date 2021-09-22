شكرى خلال إحياء ذكرى عمل ديربان: العنصرية لازالت تستهدف العرب والمسلمين

جدة - نرمين السيد - وإلى نص الكلمة:

السيدات والسادة

بدايةً أود أن أُثنى على انعقاد هذا الاجتماع رفيع المستوى، لإحياء الذكرى العشرين لاعتماد إعلان وبرنامج عمل دربان، والذى يُمثل فى حد ذاته تجديداً للالتزام الدولى بتنفيذ ما ورد فيهما.



السيدات والسادة،

رغم ما تحقق من خطوات إيجابية لمناهضة العنصرية والتمييز العنصرى وكراهية الأجانب وغيره من أشكال التعصب، لازالت تلك الظواهر تُطل علينا بوجهها القبيح، متخذةً صورًا متعددة، تتمثل فى التمييز والكراهية على أساس الدين أو العرق أو اللون، وغير ذلك من أسس، والمتابع للمُنحنى المُتصاعد الذى تتخذه ظاهرة العنصرية فى السنوات الأخيرة، يلاحظ أنها تستهدف المُنتمين إلى أصول إفريقية والعرب والمسلمين، والمهاجرين وطالبى اللجوء فى الدول المستقبلة لهم.

كما تستمر بعض السياسات الخاطئة وعناصر الخطاب السياسى فى تكوين صور نمطية عن أبناء عرقيات، أو اتباع أديان بعينها، وربطها ببعض السلوكيات الإجرامية، وهو الخطاب الذى يتكرر دون رادع يوقفه، أحيانًا بحجة حماية حرية الرأى والفكر والتعبير، على نحو يُجافى قيم الديمقراطية والمساواة واحترام الآخر، فضلاً عن مخالفته لقواعد القانون الدولى الآمرة فى شأن تجريم العنصرية.

السيدات والسادة،

يعكس ما تقدم الحاجة الملحة لاتخاذ خطوات حاسمة بتجريم العنصرية بمختلف تجلياتها وصورها، واتخاذ الإجراءات الفعّالة لضمان المساءلة والمحاسبة وجبر الضرر، وتكثيف التوعية المجتمعية بمخاطر تلك الظاهرة، وتعزيز المؤسسات الوطنية المختصة بمكافحتها، وذلك فى إطار خطط وطنية شاملة، بالاشتراك مع المجتمع المدنى بكل أطيافه والقطاع الخاص والإعلام، لقد آن لهذه الظاهرة أن تختفى من عالمنا.

كما تظهر الحاجة للبناء على ما نتشاركه من قيم إنسانية، عوضًا عن التركيز المستمر على أوجه الاختلاف، والمحاولات الدؤوبة من جانب البعض لفرض رؤى ومفاهيم لا تتفق والخصوصيات الثقافية والدينية للعديد من المجتمعات، فالاختلاف هو مصدر غنى المجتمعات، والمجتمع الدولى ككل.

ويتعين كذلك التعجيل بالانتهاء من وثيقة المعايير التكميلية للاتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز العنصرى، بما يساهم فى استكمال البنية القانونية على المستوى الدولى لتلافى أوجه القصور فى التعامل مع الأشكال المعاصرة للعنصرية.

السيدات والسادة،

إن اجتماعنا اليوم لهو تأكيد للالتزام بالدرب الذى رسمه إعلان وبرنامج عمل دربان، ونثق فى أن جميع الدول الأعضاء تُشارك مصر الحرص على تنفيذ التزاماتها بموجب الإعلان السياسى الذى تم اعتماده صباح اليوم.

وشكراً لحسن استماعكم.