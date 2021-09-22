شكرى: مفاوضات سد النهضة لا يمكن أن تستمر بلا نهاية ويجب الوصول لاتفاق ملزم

جدة - نرمين السيد - وأضاف "شكرى"، خلال تصريحاته مع قناة "سكاى نيوز"، أن المجتمع الدولى يتفهم مدى أهمية مياه النيل بالنسبة لمصر والسودان، لافتًا إلى أن الحفاظ على الأمن القومى العربى وإنهاء صراعات المنطقة فى مقدمة أولويات سياسة مصر الخارجية.

وشدد وزير الخارجية، على ضرورة استئناف مفاوضات سد النهضة للتوصل إلى اتفاق ملزم.