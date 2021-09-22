جدة - نرمين السيد - وأضاف "شكرى"، خلال تصريحاته مع قناة "سكاى نيوز"، أن المجتمع الدولى يتفهم مدى أهمية مياه النيل بالنسبة لمصر والسودان، لافتًا إلى أن الحفاظ على الأمن القومى العربى وإنهاء صراعات المنطقة فى مقدمة أولويات سياسة مصر الخارجية.
وشدد وزير الخارجية، على ضرورة استئناف مفاوضات سد النهضة للتوصل إلى اتفاق ملزم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شكرى: مفاوضات سد النهضة لا يمكن أن تستمر بلا نهاية ويجب الوصول لاتفاق ملزم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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