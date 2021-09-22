عاجل.. السيسى يوفد كبير الياوران لتقديم واجب العزاء لأسرة المشير طنطاوى

جدة - نرمين السيد - أوفد الرئيس عبدالفتاح السيسى، اللواء حسام على بدر كبير الياوران برئاسة الجمهورية، للتعزية فى وفاة المشير محمد حسين طنطاوى القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربى الأسبق، وإبلاغ أسرة المشير خالص عزاء رئيس الجمهورية ومواساته.





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