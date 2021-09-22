وزير السياحة والآثار يناقش آخر مستجدات مشروع الكشف عن طريق الكباش

جدة - نرمين السيد - عقد وزير السياحة والآثار، الدكتور خالد العنانى، اليوم الأربعاء، اجتماعًا موسعًا مع اللجنة الأثرية المعنية بمشروع الكشف عن طريق المواكب المعروف باسم طريق الكباش والذى يربط بين معابد الأقصر والكرنك.





وخلال الاجتماع، ووفقا لبيان صحفى، تم مناقشة الأعمال النهائية والموقف التنفيذى لمشروع الكشف عن الطريق بالإضافة إلى تحديد أماكن الزيارة الجاذبة على هذا الطريق وتجهيزها لتكون معرضًا للصور النادرة من القرن 19 والتى تروى تاريخ معابد الكرنك والأقصر، وطريق المواكب الذى يربط بين المعابد وأهم الاكتشافات الأثرية وصور ومناظر للأعياد والاحتفالات التى كانت تقام فى العصور القديمة، وذلك تمهيدًا للاحتفالية الكبرى التى ستقام خلال الأشهر القليلة القادمة للترويج لمحافظة الأقصر. وسيتم تزويد هذه الصور ببطاقات تعريفية وعمل كيو آر كود (QR Code) لها لتحويل الزائر على الموقع الالكترونى للوزارة لمزيد من المعلومات عن الصور والمعرض والطريق، كما سيتم إتاحة طريق المواكب للزيارة عن طريق تمهيد الممشى ورفع كفاءة الطريق وعمال إضاءة ليلية، بالإضافة إلى تزويد الطريق بعدد من اللوحات الإرشادية يتم تصميمها بمواد مقاومة لأشعة الشمس.



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