مطار القاهرة يستعد لاستقبال شحنة جديدة من لقاحات كورونا 

يستعد مطار القاهرة الدولي، لاستقبال شحنة جديدة من لقاح أسترازينيكا، بعد قليل، تضم نحو 1.5 مليون جرعة، قادمة من ألمانيا، استعدادا لتوزيعها على مراكز اللقاحات على مستوى الجمهورية، لاستكمال تطعيم المواطنين ضد الفيروس المستجد.

وبحسب مصادر مطلعة فى مطار القاهرة، تصل شحنة لقاح أسترازينيكا، قادمة من ألمانيا على متن طائرة شحن تابعة للشركة الوطنية مصر للطيران، رحلة رقم 539، وسيكون في استقبالها بالمطار وفد من ممثلي السفارة الألمانية بالقاهرة ومساعد وزير الصحة والسكان، فور وصولها فى تمام الثامنة والنصف مساء اليوم، إلى قرية البضائع.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أن شحنة لقاح استرازينيكا، سوف تخضع للتحاليل فى معامل هيئة الدواء المصرية، لافتا إلى أن "أسترازينكا" أثبت فعالية فى الوقاية من الإصابة بـ فيروس كورونا، وهو عبارة عن جرعتين يفصل بينهما 28 يومًا، فضلاً عن حصوله على موافقة الاستخدام الطارئ من منظمة الصحة العالمية وهيئة الدواء المصرية.