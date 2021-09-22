الرئيس السيسى يوفد كبير الياوران للتعزية فى وفاة المشير طنطاوي

أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسى، اللواء حسام على محمد بدر كبير الياوران للتعزية في وفاة المشير محمد حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق.

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