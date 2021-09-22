/651537/الرئيس-السيسي-يوفد-كبير-الياوران-لتقديم-واجب-العزاء-لأسرة-المشير-محمد-حسين-طنطاوي

أوفد الرئيس عبدالفتاح السيسي ، اللواء حسام علي بدر كبير الياوران برئاسة الجمهورية للتعزية في وفاة المشير محمد حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق ، وإبلاغ أسرة المشير خالص عزاء رئيس الجمهورية ومواساته.

الرئيس السيسي يوفد كبير الياوران لتقديم واجب العزاء لأسرة المشير محمد حسين طنطاوي

هذا وقال الرئيس السيسي خلال إلقائه بيان مصر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن مصر تعى جيدا الخطر الذى يمثله التدهور البيئى على كافة مناحى الحياة.. وعلى مستقبل الأجيال القادمة، بل وعلى وجودها خاصة تغير المناخ، الذى باتت آثاره السلبية واضحة للعيان فلقد شهدنا على مدار الفترة الماضية.. العديد من الظواهر المناخية القاسية فى كثير من دول العالم من فيضانات وأمطار غزيرة.. إلى الارتفاعات غير المسبوقة فى درجات الحرارة وحرائق الغابات صاحبتها تداعيات إنسانية واقتصادية واجتماعية.. باتت تمثل أعباء إضافية على كاهل الدول والحكومات، لتحقيق الرفاهة لشعوبها.

واضاف الرئيس السيسي :" ومن منطلق مسئولياتنا الأخلاقية المشتركة تجاه الأجيال القادمة.. مع أهداف رؤيتنا الوطنية والتزاماتنا الدولية تبذل مصر قصارى جهدها لتعزيز التنسيق إزاء قضايا المناخ تفاديا للوصول إلى لحظة قد تصعب فيها العودة إلى الأوضاع المناخية الطبيعية بعدما يكون تغير المناخ قد بلغ مداه.. وبات ظاهرة عصية على المعالجة.

واضاف وعلى ضوء الدور المصرى النشط فى مفاوضات تغير المناخ فإننا نتطلع إلى استضافة الدورة السابعة والعشرين.. لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ عام 2022.