/651533/لمنع-التكدس-أعرف-الشوارع-البديلة-لشارع-حي-غرب-أسيوط صور

أعلن جهاز تنظيم حركة المرور بمحافظة أسيوط، اليوم الأربعاء، عن بعض التعديلات فى حركة المرور والاتجاهات لحى غرب بمحافظة أسيوط، بداية من يوم الجمعة الموافق 24 سبتمبر الجاري، وذلك لمنع التكدس و الإزدحام وتنظيم حركة المرور

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وجاءت أهم التعديلات كالآتى :

توحيد الاتجاهات المرورية إلى شارع 23 يوليو ليصبح اتجاه واحد من إشارة الناحل حتى ميدان المجذوب.

وشارع السادات من كوبري السادات على الطريق الدائري حتى إشارة الناحل اتجاه واحد، ويقابله إتجاه واحد من ميدان المجذوب حتى كوبري السادات على الطريق الدائري لشارع الحميات مارا بالشيخ على عبد الدايم، وعكس ‘تجاه المرور للشارع المجاور لباتا بحي السادات ،و توحيد الاتجاهات المرورية للشوارع الرابطه بين شارع السادات وشارع مستشفى الحميات.

واتجاه واحد لشارع الميثاق بداية من المجذوب وحتى شارع ستي الأول.

اندلع حريق هائل داخل معلف مواشي بقرية كفر محسن بدائرة مركز شرة الابراهيمية بمحافظة الشرقية، اليوم الأربعاء، نتج عن نفوق 22 رأس ماشية«عجول»، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة علي الطريق.

حريق هائل داخل معلف

وترجع تفاصيل الحريق عندما تلقي مساعد وزير الدخلية ومدير أمن الشرقية، بلاغا من اللواء عمرو رؤوف، مدير مباحث الجنائية، يفيد بوقوع حريق في احدي معلف لتربية المواشي بقرية كفر محسن، التابعة لدائرة مركز شرطة الإبراهيمية.